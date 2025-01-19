Податкова декларація-2025: хто має подавати і коли — Finance.ua

Податкова декларація-2025: хто має подавати і коли Сьогодні 19:19 — Особисті фінанси

Податкова декларація-2025: хто має подавати і коли

З 1 січня традиційно стартувала кампанія з декларування доходів громадян, яка триватиме до 1 травня 2025.

Про це пише «Ми — Україна».

Хто з фізосіб має подавати декларацію про доходи

За Конституцією (ст.67) усі громадяни щорічно мають подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про майновий стан та доходи у порядку, який визначає закон. У даному випадку порядок визначає Податковий кодекс

Податкова декларація стосується сплати податку на доходи фізосіб (ПДФО) та військового збору (ВЗ). Її мають подавати фізичні особи у такий строк:

до 31 грудня 2025 року за 2024 рік — громадяни, які претендують на податкову знижку;

найпізніше за 60 днів до виїзду — громадяни, які виїжджають на постійне проживання за кордон;

до 1 травня 2025 року за 2024 рік — іноземці, які минулого року стали резидентами України, фізособи, які ведуть підприємницьку діяльність за загальною системою оподаткування, фізособи, які ведуть незалежну професійну діяльність, фізособи, які не мають статусу підприємця чи самозайнятого, є резидентами України, проте у 2024 році вони отримали певні доходи, які передбачають подання декларації.

Про які доходи треба подавати декларацію

Є такі основні випадки, коли людині треба подавати декларацію:

був дохід не від податкового агента. Не вважається податковим агентом фізособа, яка не є підприємцем або самозайнятою, або нерезидент. До прикладу, це певні випадки спадщини, доходів від продажу чи обміну майна з ними;

були іноземні доходи, як-от зарплата від іноземного роботодавця, доходи від іноземних інвестицій чи оренди нерухомості за кордоном;

були доходи, які не оподатковувалися одразу, наприклад, додаткове благо, нецільова благодійна допомога, борги зі строком давності, який сплинув, орендна плата, інвестиції.

Є позиція податківців щодо подання декларації волонтерами, які є у відповідному реєстрі: це робити необхідно. Проте суми донатів, які надходять на рахунок, а потім виплачуються на користь тих, для кого збиралися, не оподатковуються. Їх треба вказати разом із підтвердженням витрат.

«Отримані благодійні внески, а також інші доходи, які не включаються до розрахунку загального річного доходу відповідно до статті 165 Кодексу, відображаються у рядку 11.3 розділу III „Доходи, які не включаються до загального річного оподаткованого доходу“ Декларації, — пояснили податківці. — Подання податкової звітності не займе багато часу, проте є підтвердженням офіційної та прозорої діяльності».

Основні випадки, коли треба подавати декларацію:

Дохід від оренди нерухомого чи рухомого майна. Виключення: орендар є податковим агентом і утримав податок або орендодавець є ФОПом, у якого здача в оренду — основна господарська діяльність;

Продаж або обмін рухомого майна. Не оподатковується, тож і не треба звітувати про перший за рік продаж або обмін. Не треба звітувати, якщо були оподатковувані продажі чи обмін, але податок та військовий збір було сплачено при оформленні угоди;

Продаж або обмін нерухомості. Не оподатковується перший за рік продаж або обмін нерухомості, який перед тим був у власності не менше трьох років або отриманий у спадщину. Не треба звітувати, якщо були оподатковувані продажі чи обмін, але податок та військовий збір було сплачено при оформленні угоди;

Спадщина або подарунок. Декларація подається, якщо їхня вартість перевищує 25% від мінімалки (за 2024 р. — 1775 грн, бо тоді мінімалка була 7100 грн) і отримані вони не від осіб першого або другого ступеню споріднення.

Списаний борг. Це борг з вичерпаним терміном позовної давності (три роки) за цивільно-правовим договором, який становить більше 50% прожитмінімуму для працездатної особи (у 2024 р. — 1514 грн). Або прощений кредитором борг, якщо він перевищує 25% від мінімалки (за 2024 р. — 1775 грн). Але про факт анулювання позичальника повинні обов’язково повідомити.

Доходи від незалежної професійної діяльності чи підприємницької діяльності ФОП. Звітувати треба загальникам, а не тим, хто на спрощенці;

Додаткове благо. Це види доходу від податкових агентів, що не є зарплатою, не пов’язані з виконанням трудових обов’язків, не є винагородою за цивільно-правовим договором. Стипендії, пенсії, соціальні виплати від держави не є додатковим благом;

Нецільова благодійна допомога. Для оподаткування та звітування вона має перевищувати поріг: граничний розмір доходу для отримання податкової соціальної пільги на рівні 4240 грн у 2024 р.;

Інвестиційний прибуток. Тобто від операцій із недержавними цінними паперами, корпоративними правами, у тому числі якщо продажі проходили через банки та брокерів;

Винагороди і виплати за цивільно-правовим договором з фізособою-єдинником четвертої групи;

Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції на суму більше 12 мінімалок — 85 200 грн за 2024 рік. Декларувати треба дохід понад цей поріг.

Іноземні доходи. Якщо доходи є, окрім допомоги від іншої держави чи державних фондів, позиція чітка: подавати декларацію треба, бо з огляду на українське громадянство, їх вважають податковими резидентами України. Уникнення подвійного оподаткування в ПКУ передбачено, але треба підтверджувати, що за кордоном податки були сплачені.



За посиланнями є перелік угод про уникнення подвійного оподаткування та анкети 12 держав з відповідями на запитання про уникнення подвійного оподаткування.

Тож, якщо з іноземних доходів податки були сплачені, податкова чекатиме довідку на додачу до декларації. Якщо ж з іноземних доходів за кордоном податки не були сплачені, тоді в Україні стягується ПДФО та ВЗ. Такі доходи треба вказати в окремому рядку декларації (10.10) у гривні за курсом НБУ на момент отримання доходу.

Як і коли подавати декларацію

Строк подання річної декларації — до 1 травня 2025 року. Строк сплати податків, які не були сплачені за доходи минулого року — до 1 серпня 2025 року.

Подавати декларацію можна в електронному кабінеті та підписати електронним цифровим підписом.

Форму та інструкцію річної податкової декларації затверджено наказом Міністерства фінансів № 859 . Але через закон 4015-IX до нього вносять зміни — проєкт зараз на узгодженні, а знайти його можна за посиланням . Згадані у цьому матеріалі номери рядків в декларації за проєктом не зміняться.

Відповідальність за несвоєчасне, тобто після 1 травня, подання декларації — штраф 340 грн (ст. 120 ПКУ). За несвоєчасну сплату ПДФО, якщо строк затримки до 30 днів — 5% суми боргу, понад 30 днів — 10%. За применшення суми доходів, які підлягають оподаткуванню — 10% від визначеного податкового зобов’язання.

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