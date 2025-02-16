Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу — Finance.ua
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Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу

Казна та Політика
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Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу
Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу
Минулого року резиденти «Дія.City» поповнили бюджет України більш ніж на 18 мільярдів грн.
Про це повідомила пресслужба «Дія.City».
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Серед компаній, які сплатили найбільше податків, лідерами стали:
  • Monobank;
  • FAVBET Tech;
  • SoftServe;
  • Український процесінговий центр;
  • EPAM Systems.

Які податкові умови «Дія.City»

Зазначається, що наразі у просторі діють такі податкові умови: податки на працю — 5% ПДФО + 5% військового збору + ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати.
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Податки на прибуток компанії — 9% на виведений капітал або 18% на прибуток.
Нагадаємо, у січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Рік тому в січні було зібрано 116 млрд грн. Таким чином зростання становить 6,1%.
За матеріалами:
Finance.ua
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