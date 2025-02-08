Держбюджет отримав більше податків, ніж минулого року — Finance.ua

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Держбюджет отримав більше податків, ніж минулого року

Казна та Політика
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Держбюджет отримав більше податків, ніж минулого року
Держбюджет отримав більше податків, ніж минулого року
У січні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це свідчать оперативні дані Міністерства фінансів.
Рік тому в січні було зібрано 116 млрд грн. Таким чином зростання становить 6,1%.
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За підсумками січня надходження платежів від Державної податкової служби становили 75 млрд грн, в тому числі:
  • 36,6 млрд грн — податок на додану вартість (+1,5 млрд грн): зібрано 52,1 млрд грн (+7,2 млрд грн), відшкодовано — 15,5 млрд грн (+5,7 млрд грн);
  • 23,8 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (+10,8 млрд грн);
  • 9,3 млрд грн — акцизний податок (-2,9 млрд грн);
  • 2,3 млрд грн — рентна плата (-1,2 млрд грн);
  • 2,3 млрд грн — податок на прибуток підприємств (+0,3 млрд грн).
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 43,8 млрд грн (+2,2 млрд грн).
За підсумками січня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 276,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
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Крім того, ще 40,8 млрд грн (станом на 30 січня) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування (+6,6 млрд грн).
Нагадаємо, за оперативними даними Державної казначейської служби, за січень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,2 млрд гривень.
За матеріалами:
Фінансовий Клуб України
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