Мінфін затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться — Finance.ua

Мінфін затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Мінфін затвердив нову форму податкової звітності: що зміниться

Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ, а також оновило порядок його заповнення та подання.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Зміни стосуються усіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб і ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

«Восени 2024 року прийнято зміни до Податкового кодексу України та інших законів у контексті забезпечення бюджетної збалансованості під час воєнного стану, якими, зокрема, змінено податковий період для подання податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ з квартального на місячний», — нагадали в Мінфіні.

З 2025 року податковий розрахунок подаватиметься щомісяця, протягом 20 календарних днів після закінчення звітного місяця.

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До 10 лютого 2025 року звіти за IV квартал 2024 року подаються за старою формою.

До 20 лютого 2025 року звіти за січень 2025 року подаються за новою формою.

Нова форма звіту змінює його структуру та відтепер включатиме основний розрахунок і декілька додатків:

«Запровадження нової форми об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ з щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітування для платників податків», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року змінився перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Від 1 січня 2025 року відбулися зміни щодо розмірів та порядку нарахування і сплати військового збору. Це сталося внаслідок змін до Податкового кодексу України, які ухвалила Верховна Рада та підписав президент 2024 року.

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