Коли ФОПу платити військовий збір у 2025 році — Finance.ua

Коли ФОПу платити військовий збір у 2025 році Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Коли ФОПу платити військовий збір у 2025 році, Фото: freepik.com

Від 1 січня 2025 року відбулися зміни щодо розмірів та порядку нарахування і сплати військового збору. Це сталося внаслідок змін до Податкового кодексу України, які ухвалила Верховна Рада та підписав президент 2024 року.

Податківці запевняють, що нарахування військового збору здійснюватиметься автоматично органом, який це контролює, а от сплачувати його підприємець має самостійно, для цього він має знати терміни сплати.

Читайте також Податкова декларація-2025: хто має подавати і коли

Перша, друга і четверта група мають сплачувати військовий збір не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, тобто за січень — до 20 січня, за лютий — до 20 лютого тощо.

Третя група сплачує військовий збір протягом 10 днів від граничного терміну подавання декларації за відповідний період, тобто за квартал.

Відповідно до ст. 296 ПКУ, платники єдиного податку третьої групи подають до органу, який це контролює, податкову декларацію платника єдиного податку протягом 40 календарних днів після закінчення податкового (звітного) кварталу. Після цього у них є ще десять днів на сплату військового збору.

Читайте також Мінфін хоче розкрити для податківців банківську таємницю українців

Що стосується підприємців, що працюють на загальній системі, то вони мають сплачувати військовий збір авансом. Сплата і розрахунок відбувається за правилами сплати та розрахунку ПДФО (ст. 177 ПКУ).

ФОП загальної системи мають сплатити військовий збір до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом. Тобто до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня.

Увага: військовий збір «загальники» мають сплати до 20 числа, тобто не пізніше 19-го числа відповідного місяця. Не плутайте зі «спрощенцями» — там правило інше.

Читайте також Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку

Авансовий платіж за четвертий квартал «загальники» не розраховують і не сплачують. Остаточний розрахунок відбувається протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання річної декларації (до 1 травня року, що настає за звітним). Тобто остаточно розрахуватися за попередній рік необхідно до 10 травня.

Також ті, у кого сума військового збору фіксована, можуть сплатити його авансом за будь-який період, але не більше, ніж до кінця поточного року.

Довідка Finance.ua:

для фізичних осіб-підприємців першої, другої та четвертої груп сума військового збору встановлюється у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, яка наразі складає 8 тис. гривень. Тобто розмір цього збору становить 800 гривень щомісяця;

для ФОП третьої групи розмір військового збору встановлено у розмірі 1% від їхнього доходу;

для фізичних осіб-підприємців, які перебувають на загальній системі оподаткування, та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, ставка військового збору від 1 січня 2025 року становить 5% загального річного оподатковуваного доходу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.