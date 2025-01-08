Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку — Finance.ua

Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку Сьогодні 16:31 — Особисті фінанси

Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку

Державна податкова служба планує провести 47 000 перевірок бізнесу у 2025 році. У січні відбудуться 287 перевірок, зокрема 56 — в IT-компаніях.

Про це Опендатабот розповів у коментарі виданню DOU.

Зазначається, що 1000 перевірок із запланованих на 2025 рік припадає на ФОП.

Найбільше в цьому році перевірятимуть компанії з Києва (18%), Одеської (12%) та Дніпропетровської (10%) областей. Щомісяця ДПС перевірятиме близько 400 бізнесів.

На початку року під перевірки потрапили відомі IT-компанії:

Netpeak;

Sombra;

Jooble;

Blackthorn Vision;

3Shape Ukraine.

Також у список потрапила defense tech компанія «Інфозахист».

Відзначається, що в лютому має пройти 371 податкова перевірка.

Нагадаємо, 10 грудня українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Зміни передбачені як для фізичних осіб, так і для підприємців. Причому для ФОПів нововведень більше. До фізичних осіб-підприємців банки застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід.

Фізичні особи-підприємці, які припинили діяльність або не мають доходу, все одно зобов’язані подавати податкові декларації.

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