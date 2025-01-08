Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку — Finance.ua
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Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку

Особисті фінанси
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Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку
Податкова у січні перевірить 56 IT-компаній: хто потрапив до списку
Державна податкова служба планує провести 47 000 перевірок бізнесу у 2025 році. У січні відбудуться 287 перевірок, зокрема 56 — в IT-компаніях.
Про це Опендатабот розповів у коментарі виданню DOU.
Зазначається, що 1000 перевірок із запланованих на 2025 рік припадає на ФОП.
Найбільше в цьому році перевірятимуть компанії з Києва (18%), Одеської (12%) та Дніпропетровської (10%) областей. Щомісяця ДПС перевірятиме близько 400 бізнесів.
На початку року під перевірки потрапили відомі IT-компанії:
  • Netpeak;
  • Sombra;
  • Jooble;
  • Blackthorn Vision;
  • 3Shape Ukraine.
Також у список потрапила defense tech компанія «Інфозахист».
Відзначається, що в лютому має пройти 371 податкова перевірка.
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Нагадаємо, 10 грудня українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг. Зміни передбачені як для фізичних осіб, так і для підприємців. Причому для ФОПів нововведень більше. До фізичних осіб-підприємців банки застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід.
Фізичні особи-підприємці, які припинили діяльність або не мають доходу, все одно зобов’язані подавати податкові декларації.
За матеріалами:
dev.ua
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