Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів — Finance.ua

Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів
Завітає Податкова до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта — на фопів.
Про це пише ОпендатаБот.
На кого звертатимуть увагу
Найбільше ДПС звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень.
ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва — 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому — Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.
Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі — 20.7%. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів — 6.2%.
Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні — 423.
20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:
- Д.Трейдінг — 165,6 млрд. грн доходу;
- Окко експрес — 61,8 млрд. грн;
- Вінницька птахофабрика — 39,2 млрд. грн;
- Нова пошта — 36,4 млрд. грн;
- Українська бронетехніка — 32,4 млрд. грн;
- Спейсикс — 27,9 млрд. грн.
- Миронівська птахофабрика — 21,4 млрд. грн;
- Пумб — 16 млрд. грн;
- Укрсиббанк — 15,4 млрд. грн;
- Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат — 15 млрд. грн;
- Конкорд конслатинг — 8,5 млрд. грн;
- Енселко Агро — 7,2 млрд. грн;
- Інститут інформаційних технологій Інтелліас — 4,3 млрд. грн;
- Берегівське хлібоприймальне підприємство — 4,3 млрд. грн;
- ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ — 2,9 млрд. грн;
- Тесті фуд — 1 млрд. грн;
- Три О — 906 млн. грн;
- Тріумф медіа груп — 562 млн. грн;
- СК Дніпро-1 — 437 млн. грн;
- Зірка Буковелю — 421 млн. грн.
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
Як дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу
- Введіть назву або код компанії.
- Дізнайтеся повну інформацію про свій бізнес та його перевірки.
Раніше писали, за 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.
Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом минулоріч. Втім підприємці вдало оскаржують деякі з результатів цих рішень — аж удвічі. Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.
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