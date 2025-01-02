Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів — Finance.ua

Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів

Завітає Податкова до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта — на фопів.

Про це пише ОпендатаБот.

На кого звертатимуть увагу

Найбільше ДПС звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень.

ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва — 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому — Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі — 20.7%. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів — 6.2%.

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні — 423.

20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:

Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.

Як дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу

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Раніше писали , за 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.

Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом минулоріч. Втім підприємці вдало оскаржують деякі з результатів цих рішень — аж удвічі. Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.

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