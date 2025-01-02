Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів — Finance.ua
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Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів

Казна та Політика
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Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів
Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів
Завітає Податкова до 266 бізнесів, щодо яких є запитання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. З 4,7 тис. перевірок близько 3,7 тис. припадає на компанії, а решта — на фопів.
Про це пише ОпендатаБот.
Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів

На кого звертатимуть увагу

Найбільше ДПС звертатиме увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини. Щомісяця перевірятимуть близько 400 бізнесів, а найбільше візитів заплановано на жовтень.
Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів
ДПС найбільше зверне увагу на компанії з Києва — 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому — Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.
Хто потрапить під увагу Податкової: 4,7 тисяч перевірок компаній та фопів
Найбільше перевірок спіткають компанії у сфері оптової торгівлі — 20.7%. Ще 15% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів — 6.2%.
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Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні — 423.
20 компаній з переліку увійшли до індексу Опендатабота 2024:
Дізнатися, чи заплановані перевірки щодо вашого бізнесу або партнерів, можна безкоштовно в Опендатаботі. Для цього надішліть боту код компанії. Якщо бізнес є у плані Податкової — відповідна інформація з’явиться у картці компанії.
Як дізнатися, чи заплановані перевірки Податкової служби щодо вашого бізнесу
  1. Введіть назву або код компанії.
  2. Дізнайтеся повну інформацію про свій бізнес та його перевірки.
Раніше писали, за 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела понад 5 тисяч документальних перевірок ФОПів. Перевірок поменшало на чверть, проте сума штрафів у 5 разів більше, ніж у той самий період минулоріч. Більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалось оскаржити.
Попри зменшення кількості перевірок, сума штрафних санкцій у 2024 році зросла у 5,7 разів, порівняно з відповідним періодом минулоріч. Втім підприємці вдало оскаржують деякі з результатів цих рішень — аж удвічі. Так, цьогоріч за підсумками податкових перевірок донараховано 2,33 млрд грн, а після оскарження податкових рішень ця сума знизилася до 1,06 млрд грн. До порівняння, минулоріч оштрафованим вдалось оскаржити лише третину.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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