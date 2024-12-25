Чи треба подавати декларацію ФОП без доходу та сплачувати податки: пояснення експертки — Finance.ua

Чи треба подавати декларацію ФОП без доходу та сплачувати податки: пояснення експертки Сьогодні 14:09 — Особисті фінанси

Чи треба подавати декларацію ФОП без доходу та сплачувати податки: пояснення експертки

Фізичні особи-підприємці, які припинили діяльність або не мають доходу, все одно зобов’язані подавати податкові декларації.

Про це повідомила фінансова директорка Activitis Анастасія Штаньковська у коментарі «Фактам ICTV».

Подання декларації без доходу

Згідно з законодавством України, ФОП мають звітувати про свої доходи незалежно від їхньої наявності.

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У разі відсутності об’єкта оподаткування, тобто доходів, що підлягають декларуванню, підприємці подають так звану «нульову» звітність.

«Податкова не має змоги перевірити, ФОП отримував чи не отримував дохід у звітному періоді чи просто людина забула подати звіт. Тому звіти потрібно подавати завжди», — підкреслила експертка.

Неподання або несвоєчасне подання декларації загрожує штрафними санкціями, які доведеться сплатити у будь-якому разі.

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Експерт пояснила, що сплата єдиного податку для ФОП пов’язана з розміром їхнього доходу:

ФОП першої та другої груп сплачують фіксований розмір єдиного податку залежно від обраної групи;

ФОП третьої групи сплачують єдиний податок залежно від обсягу задекларованого доходу за звітний податковий період та обраної ставки оподаткування.

За її словами, якщо ви не мали доходів протягом певного податкового періоду, наприклад, у конкретному кварталі чи році, то зазвичай не потрібно сплачувати єдиний податок.

Крім єдиного податку, фізичні особи-підприємці також мають сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за найманих працівників.

Відповідно до ч. 12 ст. 9 закону № 2464 Про збір та облік ЄСВ, цей податок потрібно сплатити незалежно від фінансового стану платника та розміру отриманих доходів.

Також в законі зазначено, що сплата ЄСВ має пріоритет порівняно з іншими фінансовими обов’язками платника податку, окрім зобов’язання виплачувати заробітну плату найманим працівникам.

Хто може не платити ЄСВ

Ч. 4 ст. 4 того ж закону встановлено, що від сплати ЄСВ за себе звільняються ті підприємці, які отримують пенсію за віком або за вислугою років або є особами з інвалідністю, що досягли пенсійного віку та отримують відповідні соціальні виплати.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску лише за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, з моменту підписання президентом закону про підвищення податків припинили свою діяльність 22,5 тисячі ФОПів. У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада — у день підписання закону — зафіксовано 2332 закриті бізнеси.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев спростовує цю інформацію.

За його словами, за 11 місяців 2024 року кількість нових платників фізичних осіб-підприємців значно поповнилась.

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