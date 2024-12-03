Підвищення податків: для ФОП третьої групи нове оподаткування вступає в силу з 1 січня — Finance.ua
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Підвищення податків: для ФОП третьої групи нове оподаткування вступає в силу з 1 січня

Казна та Політика
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Підвищення податків: для ФОП третьої групи нове оподаткування вступає в силу з 1 січня
Підвищення податків: для ФОП третьої групи нове оподаткування вступає в силу з 1 січня
Комітет ВР вніс правку щодо відтермінування нового оподаткування для ФОП третьої групи до 1 січня 2025 року. Зміни внесено до законопроєкту про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вніс правку до законопроєкту «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», згідно з якою для ФОПів третьої групи нове оподаткування також буде діяти з 1 січня 2025 року.
Про це повідомив у вівторок нардеп Ярослав Железняк.
«Ще раз переглянули рішення по 9319, яким виправляють законопроект про підвищення податків 11 416д. Внесли правку, що і для ФОП-юросіб на третій групі теж вступає в силу нове оподаткування з 01 січня 2025 року», — написав Железняк у Telegram.

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За матеріалами:
УНН
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