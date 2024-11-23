Як ФОПам підтвердити підприємницьку діяльність до 2004 року: перелік необхідних документів — Finance.ua

Як ФОПам підтвердити підприємницьку діяльність до 2004 року: перелік необхідних документів Сьогодні 14:16 — Особисті фінанси

Як ФОПам підтвердити підприємницьку діяльність до 2004 року: перелік необхідних документів

Якщо ви займалися підприємницькою діяльністю до 1 січня 2004 року, для підтвердження цього періоду знадобиться відповідна документація. Перелік необхідних документів залежить від обраної вами системи оподаткування в той час: загальна чи спрощена.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Загальна система оподаткування

Якщо ви працювали на загальній системі оподаткування, документами, які підтверджують період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності, є відомості з Реєстру застрахованих осіб.

Також необхідно буде надати документи про сплату страхових внесків, такі як:

платіжні доручення;

квитанції банків;

підтвердження поштових переказів;

довідки з Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків.

Спрощена система оподаткування

Якщо ж ви були на спрощеній системі оподаткування, вам знадобляться:

відомості з Реєстру застрахованих осіб;

свідоцтво про сплату єдиного податку;

спеціальний торговий патент або патент про сплату фіксованого прибуткового податку;

документи про сплату єдиного податку (платіжні доручення, квитанції банків, підтвердження поштових переказів, а також довідки з Пенсійного фонду України про сплату страхових внесків);

довідки про реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності за спрощеною системою, які видаються органами Державної податкової служби України.

Нагадаємо, ФОПи також мають право на пенсію, але сума виплати залежить від них самих.

Аби вийти на пенсію в 60 років у 2024 році особі потрібно мати не менше 31 року стажу. Вже з наступного року вимога виросте до 32 років.

ФОПам, які сплачують мінімальні внески, призначають пенсію, яка може бути близька до найнижчої, на яку, своєю чергою, вплине недостатня кількість стажу та невеликий офіційний дохід.

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