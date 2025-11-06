Інвестиції в новобудови на етапі котловану: переваги та ризики Сьогодні 19:02 — Нерухомість

Інвестиції в новобудови на етапі котловану: переваги та ризики

Купівля житла на етапі будівництва давно вважається одним із найпоширеніших форматів інвестування в нерухомість. Головні причини — нижча ціна на старті та можливість отримати приріст вартості до моменту введення будинку в експлуатацію.

Девелопери часто пропонують «стартові» ціни, розстрочки або знижки на ранніх етапах продажів. Якщо ринок зростає, то на момент здавання будинку ціна квадратного метра може бути вже суттєво вищою. Це дозволяє інвестору:

перепродати квартиру і зафіксувати прибуток;

або розпочати оренду за новими ринковими ставками.

Ще одна перевага ранньої покупки — вибір кращих планувань, поверхів та видів, що підвищує ліквідність і привабливість об’єкта для майбутніх орендарів.

Крім того, на стартових етапах часто доступні варіанти розстрочки або лояльні фінансові умови, що дозволяє розподілити витрати в часі й отримати додаткову дохідність у разі зростання вартості нерухомості.

Ризики інвестування на етапі котловану

Найголовніший ризик — можливість затримки або зупинки будівництва. Причинами можуть бути фінансові труднощі девелопера, юридичні спори, зміни проєкту або ситуація на ринку.

У разі затягування здавання будинку інвестор:

не може отримувати орендний дохід;

має капітал, «заморожений» у незавершеному активі.

Якщо розрахунок робився саме на регулярний кешфлоу, такі затримки здатні суттєво змінити фінансову модель.

Читайте також Де в Україні найдешевші і найдорожчі нові квартири

Варто враховувати і ринкові коливання. Якщо за час будівництва ціни на житло знижуються, стартовий дисконт може «зникнути» або прибуток виявиться меншим, ніж очікувалося.

Серед інших ризиків:

якість будівництва: фактичний стан квартири може відрізнятися від очікуваного, що збільшує витрати на доведення до стану готовності під оренду;

юридичні питання: важливо перевірити дозвільні документи девелопера, механізми захисту інвестора (зокрема, ескроу-рахунки);

ліквідність активу: продати недобудовану квартиру складніше, а ціна перепродажу залежить від попиту на ринку та репутації забудовника.

Тож інвестиції на етапі котловану можуть забезпечити вищу дохідність, але потребують ретельної оцінки девелопера, ринкової ситуації та власної фінансової стратегії. Такий формат більше підходить тим, хто готовий чекати та приймати ринкові коливання як частину інвестиційного процесу.

А що із перевагами та ризиками щодо квартир на вторинці? Про це читайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.