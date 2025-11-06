0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестиції в новобудови на етапі котловану: переваги та ризики

Нерухомість
17
Інвестиції в новобудови на етапі котловану: переваги та ризики
Інвестиції в новобудови на етапі котловану: переваги та ризики
Купівля житла на етапі будівництва давно вважається одним із найпоширеніших форматів інвестування в нерухомість. Головні причини — нижча ціна на старті та можливість отримати приріст вартості до моменту введення будинку в експлуатацію.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Девелопери часто пропонують «стартові» ціни, розстрочки або знижки на ранніх етапах продажів. Якщо ринок зростає, то на момент здавання будинку ціна квадратного метра може бути вже суттєво вищою. Це дозволяє інвестору:
  • перепродати квартиру і зафіксувати прибуток;
  • або розпочати оренду за новими ринковими ставками.
Читайте також
Ще одна перевага ранньої покупки — вибір кращих планувань, поверхів та видів, що підвищує ліквідність і привабливість об’єкта для майбутніх орендарів.
Крім того, на стартових етапах часто доступні варіанти розстрочки або лояльні фінансові умови, що дозволяє розподілити витрати в часі й отримати додаткову дохідність у разі зростання вартості нерухомості.

Ризики інвестування на етапі котловану

Найголовніший ризик — можливість затримки або зупинки будівництва. Причинами можуть бути фінансові труднощі девелопера, юридичні спори, зміни проєкту або ситуація на ринку.
У разі затягування здавання будинку інвестор:
  • не може отримувати орендний дохід;
  • має капітал, «заморожений» у незавершеному активі.
Якщо розрахунок робився саме на регулярний кешфлоу, такі затримки здатні суттєво змінити фінансову модель.
Читайте також
Варто враховувати і ринкові коливання. Якщо за час будівництва ціни на житло знижуються, стартовий дисконт може «зникнути» або прибуток виявиться меншим, ніж очікувалося.
Серед інших ризиків:
  • якість будівництва: фактичний стан квартири може відрізнятися від очікуваного, що збільшує витрати на доведення до стану готовності під оренду;
  • юридичні питання: важливо перевірити дозвільні документи девелопера, механізми захисту інвестора (зокрема, ескроу-рахунки);
  • ліквідність активу: продати недобудовану квартиру складніше, а ціна перепродажу залежить від попиту на ринку та репутації забудовника.
Тож інвестиції на етапі котловану можуть забезпечити вищу дохідність, але потребують ретельної оцінки девелопера, ринкової ситуації та власної фінансової стратегії. Такий формат більше підходить тим, хто готовий чекати та приймати ринкові коливання як частину інвестиційного процесу.
А що із перевагами та ризиками щодо квартир на вторинці? Про це читайте у статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіІнвестиціїНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems