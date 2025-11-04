Скільки видано кредитів «єОселя» з компенсацією ВПО на первинному ринку Сьогодні 10:12 — Нерухомість

За програмою державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вже видано сім кредитів в рамках «єОселя», шість з них видав Sky bank та один — банк «Глобус».

Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в пресслужбі «Укрфінжитла».

Як повідомила агентству перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва, перший кредит за програмою підтримки ВПО банк видав у сумі 1,591 млн грн строком на 20 років для придбання двокімнатної квартири площею 64,9 кв. м у житловому комплексі «Оксфорд» (с. Чайка, Київська область) вартістю 1,99 млн грн. Введення будинку в експлуатацію заплановане на другий квартал 2026 року.

Банкір зазначила, що завдяки компенсації первинного внеску від держави в розмірі 279,3 тис. грн для позичальника первинний внесок по кредиту склав лише 119,7 тис. грн.

Згідно з умовами компенсації, максимальний платіж на перший рік кредиту складе 4,9 тис. грн. Крім того, клієнт отримав 40 тис. грн на компенсацію витрат, зокрема на оплату нотаріальних послуг та комісії за видачу кредиту.

За словами Дмітрієвої, цей кредит можна сприймати як початок ще однієї тенденції розвитку програми «єОселя».

