0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки видано кредитів «єОселя» з компенсацією ВПО на первинному ринку

Нерухомість
24
Скільки видано кредитів «єОселя» з компенсацією ВПО на первинному ринку
Скільки видано кредитів «єОселя» з компенсацією ВПО на первинному ринку, www.freepik.com
За програмою державної підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) вже видано сім кредитів в рамках «єОселя», шість з них видав Sky bank та один — банк «Глобус».
Про це повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в пресслужбі «Укрфінжитла».
Як повідомила агентству перша заступниця голови правління банку «Глобус» Олена Дмітрієва, перший кредит за програмою підтримки ВПО банк видав у сумі 1,591 млн грн строком на 20 років для придбання двокімнатної квартири площею 64,9 кв. м у житловому комплексі «Оксфорд» (с. Чайка, Київська область) вартістю 1,99 млн грн. Введення будинку в експлуатацію заплановане на другий квартал 2026 року.
Банкір зазначила, що завдяки компенсації первинного внеску від держави в розмірі 279,3 тис. грн для позичальника первинний внесок по кредиту склав лише 119,7 тис. грн.
Згідно з умовами компенсації, максимальний платіж на перший рік кредиту складе 4,9 тис. грн. Крім того, клієнт отримав 40 тис. грн на компенсацію витрат, зокрема на оплату нотаріальних послуг та комісії за видачу кредиту.
За словами Дмітрієвої, цей кредит можна сприймати як початок ще однієї тенденції розвитку програми «єОселя».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems