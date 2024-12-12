Пишний пояснив, як новий меморандум банків вплине на українців — Finance.ua

Пишний пояснив, як новий меморандум банків вплине на українців Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Пишний пояснив, як новий меморандум банків вплине на українців

10 грудня українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснив детально суть цього документу.

Читайте також НБУ оприлюднив деталі меморандуму щодо обмеження карткових переказів

«Ужорсточення, зниження лімітів, „закручування гайок“ — все, що завгодно, тільки не реальна суть Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг», - написав він.

Меморандум підписали ПриватБанк , Ощадбанк, Райффайзен Банк та Універсал Банк (найбільші банки-емітенти) та дві асоціації: НАБУ й АУБ.

Пишний запропонуавав бліц відповідей на найбільш резонансні питання.

1. Чи ужорсточує меморандум фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках?

Ні. Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно, й рішень про їх обслуговування, так і застосовують.

Крім того, успішна реалізація меморандуму, навпаки, може стати кроком до дострокового зняття тимчасового ліміту на вихідні P2P перекази, який ми вимушені були запровадити в жовтні строком на пів року.

2. Чи вводить меморандум додаткові обмеження для клієнтів?

Ні. Якщо ви працюєте «в білу», отримуєте «білу» зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, для вас взагалі нічого не зміниться. Як це не змінилося для вас і в жовтні 2024 року, коли НБУ зробив перший крок до вирішення проблеми з дропами, визначивши загальну рамку для всіх клієнтів.

Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові». По суті, не мають жодних документів. Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази.

Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі «дропів» та є основою цього мільярдного «дроп"-трафіка.

Читайте також Блокування рахунків за порушення правил військового обліку: юрист розповів процедуру

3. Чи позначиться меморандум на роботі волонтерів?

Ні. Банки давно працюють за принципом «знай свого клієнта», у тому числі й клієнтів з волонтерського руху, які просто надають визначений перелік документів на підтвердження своєї діяльності. І все — сплачують та переказують без обмежень з боку банку. Із жовтня до НБУ не надійшло жодної скарги від волонтерських організації щодо впроваджених обмежень.

4. Чи потрібно зараз клієнтам оновлювати дані про доходи чи приносити якісь довідки в банки?

Ні. Взаємодія з банками продовжується в стандартному режимі. Меморандум не передбачає подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами. Розумію, що на цьому важливо зупинитися і що це питання може постати, оскільки сьогодні не всі українці можуть особисто прийти до відділення. Насамперед це стосується наших військових, які несуть службу на лінії фронту, та тимчасово переміщених осіб у межах країни. Жодних вимог щодо додаткової ідентифікації Меморандум не містить, адже вона відбулася під час відкриття рахунку.

5. Чи зменшить меморандум можливості фінансування тіньової економіки?

Так. Ініціатива банків — ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності.

«Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет. Це фінансування терористичної та диверсійної діяльності, коли через „дроп-центри“ росія оплачує підпали та вибухи в наших містах. Це загалом обслуговування тіньової економіки, яка позбавляє Україну величезного ресурсу, потрібного для оборони країни», — резюмумував він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.