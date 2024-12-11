На 99% людей це не вплине: економіст прокоментував обмеження переказів між картками — Finance.ua

На 99% людей це не вплине: економіст прокоментував обмеження переказів між картками Вчора 21:03 — Фінтех і Картки

На 99% людей це не вплине: економіст прокоментував обмеження переказів між картками

Обмеження суми переказів з картки на картку не зачепить абсолютну більшість українців. Водночас це може мати певний негативний ефект на економічну динаміку та призвести до поширення готівки та криптовалюти.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив колишній заступник голови Національного банку Олександр Савченко.

Згідно з планами, сума переказу з картки, яка не підлягає обмеженням, може бути знижена зі 100 тисяч до 50 тисяч гривень на місяць.

Савченко зазначив, що ці зміни не вплинуть на більшість користувачів карток, оскільки обмеження торкнуться лише незначної частини переказів. За словами Савченка, Національний банк України і комерційні банки поки що не прийшли до єдиної точки зору щодо ефективності таких заходів.

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«Давайте скажу так: в принципі це не вплине на 99% людей, які користуються картками. Але я розумію, що Національний банк і банки ще не прийшли до єдиної точки зору щодо того, як контролювати банківські перекази і чи варто це робити, а також з якою сумою», — пояснив він.

Водночас експерт вважає, що запровадження таких обмежень може негативно вплинути на загальну економічну динаміку. На його думку, краще стандарт ЄС — 10 000 євро на місяць.

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«Персонально я прихильник європейського стандарту — це 10 000 євро. От якби 10 000 євро на місяць, я б робив обмеження. А решта — це трохи негативно вплине на динаміку нашого економічного розвитку, сприятиме поширенню готівки та криптовалюти. А це ніяк не допомагає ні банкам, ні українській економіці», — пояснив Савченко.

Нагадаємо, українські банки за координації банківських асоціацій підписали Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Якщо ж документально підтвердженого доходу немає, то банки зобов’язуються встановити ліміти (поширюватимуться на перекази за реквізитами IBAN) на операції:

з 01.02.2025 — для клієнтів «високого» рівня ризику встановлювати ліміт в сумі до 50 тис. грн/міс;

для клієнтів «середнього» та «низького» рівнів ризику — відповідно до лімітів та строків поетапної реалізації: з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс;

з 01.02.2025 — в сумі до 150 тис. грн/міс;

з 01.06.2025 — в сумі до 100 тис. грн/міс.

Громадське радіо За матеріалами:

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