Плюс для фінтеху та ритейлу: в НБУ розповіли, як відкритий банкінг змінює платіжний ринок України

Український платіжний ринок стоїть на порозі масштабних трансформацій. Під час виступу на форумі FinRetail-2026 заступниця директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва поділилася деталями того, як Україна розбудовує фінансову екосистему майбутнього.

«Сьогодні через API забезпечений доступ вже до 97% поточних рахунків фізичних осіб. Тож питання вже давно не в тому, чи буде відкритий банкінг в Україні, а в тому, хто першим перетворить його на зручний та затребуваний продукт для клієнта», — наголосила спікерка.

Фундамент закладено: інфраструктура повністю готова

За словами представниці Нацбанку, базовий етап підготовки вже завершено. Наразі повністю затверджено нормативну базу, яка включає 9 нормативно-правових актів — 5 нових та 4 доопрацьованих. Близько 90% установ, що обслуговують рахунки (ASPSP), у своїй роботі орієнтуються на специфікації OpenAPI Group.

Станом на серпень 2026 року через API забезпечено доступ до 97% рахунків фізосіб та 71% рахунків юросіб. Водночас до кінця року планується остаточно затвердити статистичну звітність для учасників ринку. Окрім того, повноцінний відкритий банкінг є важливою передумовою для інтеграції України до єдиної зони платежів у євро — SEPA.

Перші прохідці та реальні транзакції

Процес уже вийшов із площини теорії — відкритий банкінг працює на практиці, а перші операції успішно здійснено.

Як наголосила Василєва, наразі НБУ авторизував 4 банки у ролі PISP/AISP:

ПУМБ;

ПриватБанк;

monobank (АТ «Універсал Банк»);

УкрСиббанк.

Вона додала, що ще три банки очікують на розгляд заявок. Дозвіл на надання послуг у відкритому банкінгу отримали також два технологічні оператори — UPC (Український процесинговий центр) та TASLink, а одна заявка перебуває на розгляді.

Законодавчі зміни: більше захисту та прозорості

Аби ринок працював за чіткими та безпечними правилами, НБУ підготував зміни до Закону «Про платіжні послуги» у межах адаптації до європейської директиви PSD2:

гнучкість для PISP/AISP: крім страхування, з’явиться можливість використовувати фінансову гарантію як захист перед користувачами;

крім страхування, з’явиться можливість використовувати фінансову гарантію як захист перед користувачами; єдиний перелік рахунків: запроваджуються чіткі та однакові правила доступу для всіх установ;

запроваджуються чіткі та однакові правила доступу для всіх установ; прозорі згоди: чітке розмежування видів згоди клієнта дозволить уникнути непорозумінь та спірних ситуацій;

чітке розмежування видів згоди клієнта дозволить уникнути непорозумінь та спірних ситуацій; посилений захист споживачів: НБУ розширює свої повноваження щодо захисту прав клієнтів нефінансових платіжних послуг.

Еквайринг по-новому: рахунок-на-рахунок замість карток

Суттєвих змін зазнає і сама концепція еквайрингу — фокус зміщується з класичних карток на платіжні операції загалом. Оплата напряму з рахунку через кредитові та миттєві перекази (A2A) вже працює.

Головна перевага A2A-платежів — відсутність комісії інтерчейндж, що суттєво знижує вартість приймання платежів для бізнесу.

«Це відкриває принципово нові можливості, — пояснює Ольга Василєва. — Для ритейлу це означає єдину рамку для різних способів оплати та можливість обирати найвигідніший канал. А для фінтеху — шанс будувати зручні платіжні сервіси без прив’язки виключно до карткової інфраструктури».

Безпека на першому місці: сервіс Verification of Payee

Щоб користувачі почувалися впевнено під час виконання A2A-переказів, в Україні впроваджується обов’язкова вимога верифікації отримувача (Verification of Payee).

Перед тим, як платник підтвердить операцію, система автоматично зіставить номер рахунку з іменем отримувача:

за повного збігу ( Match ) переказ відбувається без додаткових сповіщень;

) переказ відбувається без додаткових сповіщень; у разі часткового збігу ( Almost match ) система підкаже платнику офіційне ім’я, прив’язане до рахунку;

) система підкаже платнику офіційне ім’я, прив’язане до рахунку; якщо ж дані не збігаються (No match), платник отримає попередження про ризик відправки коштів сторонній особі.

Ця послуга буде безкоштовною для громадян і працюватиме незалежно від каналу ініціювання.

Майбутнє вже тут: Pay by Bank та Open Finance

За словами заступниці директора Департаменту НБУ, відкритий банкінг перестав бути просто «інструментом для перегляду балансу». Сьогодні це про конкуренцію з картками, миттєві розрахунки та нові зручні сервіси.

Серед ключових трендів, які визначатимуть ринок найближчими роками:

pay by Bank як повноцінна та дешевша альтернатива карткам;

як повноцінна та дешевша альтернатива карткам; безшовний Checkout для торговців;

для торговців; автоматичні та регулярні платежі без зайвих дій з боку клієнта;

без зайвих дій з боку клієнта; перехід до Open Finance, коли відкритими стануть не лише банківські рахунки, а й інші фінансові послуги.