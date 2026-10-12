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Ліквідація або переформатування 40% робочих місць у світі: до чого може призвести ШІ

Фінтех і Картки
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Ліквідація або переформатування 40% робочих місць у світі: до чого може призвести ШІ
Ліквідація або переформатування 40% робочих місць у світі: до чого може призвести ШІ
Великі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту підтримують глобальне економічне зростання на рівні близько 3%, приносячи значні вигоди багатьом азійським економікам, які постачають профільне обладнання.
Про це 12 жовтня, під час виступу у Бангкоку заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«Штучний інтелект — його можна любити чи ненавидіти, але він уже тут. Саме цей перехід на вищі оберти дозволяє світовій економіці зростати темпами близько 3% — попри те, що нас стримує шок, пов’язаний з перебоями в постачанні енергоносіїв», — сказала вона.
Георгієва додала, що бум інвестицій у штучний інтелект, який уже спричинив «шок попиту та інвестиційний шок», здатний прискорити економічне зростання в розвинутих країнах Азії на 0,5−1,0%, а в країнах Азії з економікою, що розвивається, — на 0,2−0,8%.
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Водночас, за її словами, з часом штучний інтелект може призвести до того, що 40% робочих місць будуть доповнені новими функціями, знецінені або взагалі ліквідовані.
«Це технологія, яка докорінно все змінює. Вона цілковито змінює те, як ми працюємо й живемо», — сказала вона, згадавши, що тепер щодня отримує від ШІ-помічника 30-секундне повідомлення про свій графік.
Попереднє дослідження показало, що 10% робочих місць у США вже вимагали навичок роботи зі штучним інтелектом.
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Хоча кількість рутинних робочих місць скорочується, кількість низькооплачуваних вакансій зростає у двох секторах із низьким рівнем оплати праці: будівництві та сфері обслуговування центрів обробки даних.
Зазначається, що у липні МВФ спрогнозував глобальне економічне зростання на рівні 3% у 2026 році. У вівторок Фонд оприлюднить оновлений прогноз.
Раніше ми писали, за що роботодавці платитимуть людям в епоху ШІ.

Які навички цінуватимуть роботодавці

Критичне мислення та професійне судження. ШІ може давати переконливі, але неправильні відповіді
Уміння правильно ставити завдання. Для якісної роботи з ШІ недостатньо просто написати промпт. Потрібно розуміти проблему, надати необхідний контекст, визначити очікуваний результат і перевірити відповідь.
Жива комунікація. Переговори, зворотний зв’язок, уміння переконувати та шукати компроміси — навички, для яких важливий безпосередній контакт між людьми.
Англійська для спілкування. Автоматичний переклад може допомогти написати лист або зрозуміти текст, однак не замінює повноцінної розмови.
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
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