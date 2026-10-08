Як бізнесу контролювати продажі: 3 рівні звірки (інфографіка)

Бізнес може приймати замовлення на сайті, у соцмережах, месенджерах або через інвойси.

Якщо інформація про оплату, фіскалізацію та виконання продажу зберігається в різних системах, контролювати весь процес складніше: підтверджений платіж можна вчасно не передати в роботу, а повернення чи чек — не відобразити у внутрішньому обліку.

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Як звести продажі з різних каналів в одну систему, пов’язати платіж із конкретним замовленням і простежити його до фактичного зарахування коштів пишемо з посиланням на wayforpay.com

Які дані варто звести в один реєстр

Після того як замовлення пов’язане з конкретною транзакцією, бізнесу потрібен єдиний запис про весь продаж. Він має дозволяти за кілька хвилин зрозуміти, звідки надійшло замовлення, чи проведена оплата, на якому етапі виконання воно перебуває та чи виникали повернення або інші зміни.

Базова частина такого запису:

номер замовлення;

дата;

канал продажу;

контактні дані покупця та сума.

Канал варто фіксувати окремо: сайт, месенджер, соцмережа, інвойс чи інше джерело. Це допомагає відновити контекст продажу, якщо клієнт звернеться повторно або працівнику потрібно буде перевірити, де саме оформлювали покупку.

До цього запису додаються дані про оплату: ідентифікатор транзакції, її статус, сума та час проведення. Водночас статус виконання замовлення ведеться окремо. Наприклад, платіж уже може бути підтверджений, а товар ще чекати на комплектацію. Так працівник бачить дві різні частини процесу та не сприймає успішну транзакцію як автоматично виконане замовлення.

Читайте також 7 ситуацій, коли вашому бізнесу може знадобитися банківська гарантія

Для операцій, де це актуально, у реєстрі також варто передбачити поля для фіскального чека, повернення коштів і коментаря відповідального працівника. Якщо покупцеві повернули частину суми, змінився склад замовлення або виникла проблема з його виконанням, ця інформація залишається прив’язаною до того самого продажу.

Після підтвердження транзакції її результат потрібно передати в систему, де бізнес веде замовлення. Інакше в платіжному кабінеті операція вже матиме успішний статус, а у внутрішньому обліку замовлення залишатиметься без оновлення.

Читайте також Український бізнес готується до зими: головні ризики

У невеликому бізнесі сигналом для наступної дії може бути повідомлення про оплату. У WayForPay можна налаштувати сповіщення про успішні та неуспішні платежі через електронну пошту, Telegram або мобільний застосунок. Працівник отримує інформацію про нову транзакцію, перевіряє пов’язане з нею замовлення та передає його далі за внутрішнім процесом.

Операції поза стандартним сценарієм

Навіть за налагодженого обліку частина операцій потребуватиме ручної перевірки. Це може бути транзакція, яка тривалий час залишається в обробці, повернення без фінального статусу, платіж, який не вдалося зіставити із замовленням, або продаж, де один із передбачених етапів не завершився.

Такі випадки доцільно відокремлювати від основного потоку завершених операцій. Для кожного з них у реєстрі варто фіксувати причину перевірки, поточний статус, наступну дію та строк, коли до операції потрібно повернутися. Наприклад, для платежу в обробці це може бути повторна перевірка статусу, а для транзакції без знайденого замовлення — звірка номера, суми та даних покупця.

3 рівні звірки: замовлення, чеки та виплати

Операційна звірка

На цьому рівні внутрішній реєстр замовлень зіставляють із даними платіжного сервісу. Мета — знайти розбіжності між двома джерелами: успішний платіж без відповідного замовлення, замовлення з позначкою про оплату без підтвердженої транзакції або різницю в сумі.

Фіскальна звірка

Окремо перевіряють операції, для яких має бути сформований фіскальний документ. Тут потрібно зіставити оплату з відповідним чеком, перевірити суму, а за наявності товарних позицій — їх коректність. Під час повернення також потрібно переконатися, що відповідна операція відображена у фіскальному обліку.

Фінансова звірка

Останній рівень — перевірка фактичного руху коштів. Успішна транзакція підтверджує оплату покупцем, але зарахування грошей на розрахунковий рахунок бізнесу відбувається окремо.

Під час такої звірки дані про проведені платежі, комісії та повернення порівнюють із сумами, які бізнес очікує отримати, а потім — із фактичними зарахуваннями за банківською випискою. Якщо суми не збігаються, потрібно визначити, які операції сформували різницю.

За правилами WayForPay, виплата коштів, що надійшли від клієнтів, відбувається наступного банківського дня на реквізити, зазначені в налаштуваннях магазину. У вихідні та святкові дні такі виплати не проводяться.