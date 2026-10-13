7 ситуацій, коли вашому бізнесу може знадобитися банківська гарантія

Масштабування бізнесу вимагає значних фінансових вкладень. За таких умов довіра ― важливий інструмент. Та щоб збільшити свої шанси на отримання вигідного контракту чи виграшу тендеру варто заручитися підтримкою третьої сторони. Наприклад, банку, чия гарантія стане головним аргументом на користь надійності вашого бізнесу.

Що таке банківська гарантія

Банківська гарантія ― зобов’язання банку виплатити певну суму коштів на користь бенефіціара (тобто одержувача гарантії), якщо контрагент (позичальник) не зможе виконати свої зобов’язання. Цей документ знадобиться під час оформлення договорів за домовленістю та на основі відкритих торгів.

Банківська гарантія є важливим інструментом для всіх сторін, оскільки кожен отримує вигоду:

бенефіціар отримує зобов’язання від банку, що у випадку порушення умов договору він отримає кошти за товар чи послугу, на умовах, визначених гарантією;

позичальник відкриває для себе можливість укласти вигідну угоду або взяти участь у публічних закупівлях.

Банківські гарантії можуть отримати компанії та підприємства з будь-яких сфер економіки. У 2026 році цим інструментом найчастіше користуються бізнеси, які працюють в оптовій та роздрібній торгівлях, переробній промисловості, будівництві, енергетичному секторі, або ж надають різноманітні роботи та послуги.

Найчастіше компанії оформлюють тендерні гарантії та гарантії виконання договору. Це пов’язано з активною участю бізнесу в публічних закупівлях, де цей документ часто є обов’язковою умовою участі та укладення договору після перемоги. Водночас значну частку ринку за обсягом займають також платіжні гарантії та гарантії повернення авансу, оскільки вони забезпечують виконання фінансових зобов’язань за договорами, які часто передбачають значні суми платежів або авансів.

Які документи потрібні для оформлення

Точний перелік документів для отримання гарантії залежить від вимог банку. Зазвичай юридичним особам потрібні:

заявка на оформлення банківської гарантії;

копія тендерної документації, проєкту договору чи контракту;

фінансов азвітність компанії;

установчі документи підприємства.

Які документи потрібні для банківської гарантії

ФОПам варто підготувати витяг з ЄДР, декларацію платника єдиного податку, паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Як і юрособам, треба надати документ-підставу отримання банківської гарантії та заповнити заявку.

Коли потрібна банківська гарантія

Зазвичай банківська гарантія потрібна в ситуаціях, де ризики занадто високі, щоб вірити партнеру на слово. Типова схема містить трьох учасників:

принципал ― клієнт банку, який ініціює отримання гарантії;

гарант ― банк, який видає банківську гарантію;

бенефіціар ― замовник товарів/послуг, який отримає компенсацію у випадку порушення умов договору/контракту.

Щоб ви розуміли, як це працює на практиці, розглянемо 7 практичних ситуацій.

1. Участь у тендерах

Банківська гарантія в публічних закупівлях надається лише на період здійснення процедури закупівлі. Іншими словами, цей документ захищає замовника послуги до підписання договору. Він діє порівняно короткий строк ― 30−120 днів.

Хто оформлює гарантію? Учасник тендеру на користь замовника.

Які ризики покриває гарантія? Вона покриває фінансові втрати, якщо учасник/переможець тендеру не підписав договір у визначений час, не надав вчасно документацію чи забезпечення виконання договору про закупівлю.

2. Виконання державних або комерційних контрактів

Цей тип банківської гарантії захищає замовника послуг, який вже підписав контракт.

Хто оформлює гарантію? Переможець тендеру/конкурсу, виконавець контракту на користь замовника.

Які ризики покриває гарантія? Покриває фінансові втрати, якщо постачальник зірвав строки, поставив неякісний товар чи відмовився від співпраці/виконання умов контракту.

3. Забезпечення авансового платежу

Ще один тип банківської гарантії, який захищає замовника послуг після підписання контракту.

Хто оформлює гарантію? Переможець тендеру/конкурсу, виконавець контракту на користь замовника.

Які ризики покриває гарантія? Якщо підрядник не виконує умови контракту, банк компенсує замовнику аванс.

4. Гарантія платежів

Банк-гарант бере на себе зобов’язання перед продавцем сплатити кошти за покупця, якщо той не виконає свої зобов’язання (частково чи в повному обсязі).

Хто оформлює гарантію? Компанія-покупець на користь продавця/виробника.

Які ризики покриває гарантія? Якщо продавець вчасно та якісно поставив товар/надав послугу, але не отримав кошти, банк компенсує недоотриману суму.

Банк виступає гарантом перед продавцем сплатити кошти за покупця, якщо той не виконає свої зобов’язання

5. Митні операції

У цьому випадку йдеться про зобов’язання банку сплатити митній службі кошти за компанію, якщо та сама не виконає свої зобов’язання зі сплати митних платежів.

Хто оформлює гарантію? Компанія, відповідальна за виконання митних зобов’язань (найчастіше — імпортер або експортер), на користь митної служби.

Які ризики покриває гарантія? Якщо компанія не сплатить митні платежі, їх оплатить банк-гарант.

6. Забезпечення кредиту

Банк зобов’язується повернути кредитору суму кредиту та/або відсотків, які не виплатив принципал.

Хто оформлює гарантію? Компанія, підприємство, ФОП на користь кредитора.

Які ризики покриває гарантія? Якщо боржник не виплачує «тіло» кредиту чи відсотки, їх повертає банк-гарант.

Довідка Finance.ua Зверніть увагу! Під час реалізації великих контрактів, зокрема у межах інфраструктурних проєктів, компаніям можуть знадобитися усі зазначені види гарантій на різних етапах виконання зобов’язань за контрактами.

7. Туристична гарантія

Закон України «Про туризм» зобов’язує компанії, які надають туристичні послуги, отримати Всеукраїнську ліцензію на діяльність туроператора. Зробити це без спеціальної банківської гарантії не вийде.

Хто оформлює гарантію? Турагент, туроператор.

Які ризики покриває гарантія? Якщо компанія не в змозі надати послугу клієнтам або не виконала умови договору з туристами, ті отримають компенсацію від банку.

Як бізнесу обрати оптимальний тип банківської гарантії

Найпростіший варіант ― звернутися до банку, якому довіряєте, і вам підкажуть щодо оптимального типу. Якщо хочете самостійно обрати цей продукт, звертайте увагу на такі параметри:

етап угоди (участь у тендері, підписання угоди, виконання зобов’язань тощо);

вид гарантії за формою зобов’язань перед банком ― покрита (йдеться про замороження коштів на рахунках компанії) чи непокрита (гарантія під поруку, заставу майна чи на інших умовах залежноі від фінансового стану компанії);

вимоги замовника (він чітко прописує основні умови, строки, суми та навіть може вказати оптимальні банки);

вартість комісії банку за надання гарантії ― зазвичай йдеться про суму до 5% від суми, але цей показник може суттєво відрізнятися в різних банках.

Список банків, які можуть допомогти

У цей перелік редакція Finance.ua відібрала ті банки, які тісно співпрацюють з бізнесом і пропонують банківські гарантії на вигідних умовах.

ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) надає гарантії різного типу широкому спектру клієнтів, незалежно від їхнього розміру, форми власності чи виду діяльності. надає гарантії різного типу широкому спектру клієнтів, незалежно від їхнього розміру, форми власності чи виду діяльності.

Банківська гарантія від ПУМБ

Водночас, банк має дотримуватись вимог законодавства та внутрішніх політик щодо управління ризиками та фінансового моніторингу. Тому, наприклад, він не працює з компаніями, діяльність яких пов’язана з гральним бізнесом.

ПУМБ надає послуги, які забезпечують повний спектр потреб компаній: від стандартних тендерних інструментів до складних індивідуальних рішень для великих контрактів та міжнародної торгівлі.

Ключові переваги отримання банківської гарантії у ПУМБ:

висока експертиза фахівців банку у сфері документарного бізнесу;

індивідуальний підхід;

гнучкі цінові умови;

швидкість під час видавання гарантій.

Банк акредитований у Державній митній службі України, на електронних майданчиках для проведення біржових торгів та здійснення клірингових операцій.

Також ПУМБ співпрацює з понад 400 банками-партнерами з більш ніж 85 країн світу. Це робить його гарантію оптимальною для клієнтів, які планують співпрацю як з українськими, так і іноземними компаніями.

ПриватБанк

ПриватБанк пропонує бізнесу різні типи банківських гарантій. Оформити їх можна дистанційно, без відвідування відділення. Та обов’язковою умовою є наявність рахунку юридичної особи в ПриватБанку.

Тарифи на надання послуги залежать від типу гарантії та можуть коливатися від 0,3% для покритої до 2% для непокритої (але у цьому випадку також може бути щомісячна комісія у розмірі 1−3,5% річних).

ОТП Банк

ОТП Банк також пропонує корпоративним клієнтам оформити тендерну банківську гарантію. Він обіцяє спрощену процедуру з мінімумом документів і без відвідування відділення.

Водночас сума гарантії без застави досить обмежена ― до 100 тис. грн для ФОП і до 200 тис. грн для юросіб. Для покритих гарантій цих лімітів немає.

Комісії суттєво відрізняються залежно від типу. Тариф на покриті гарантії становить 0,1% від суми гарантії. Щодо непокритих, то там все складніше. До певної суми є фіксована комісія у гривнях, а вище ― відсоток (2−2,5%).

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк пропонує клієнтам різні типи гарантій. Проте, він має вагоме обмеження: цю послугу надають лише тим прохачам, які вже мають відкритий рахунок у банку строком понад 6 місяців до дати звернення.

Щодо комісійної ставки, то вона встановлюється індивідуально для кожного корпоративного клієнта в результаті перемовин.

На сайті банку пишуть, що остаточний розмір залежить від строку фінансування, фінансового стану компанії та історії співпраці клієнта з банком, наявності та вартості забезпечення, а також інших факторів.

àбанк

àбанк обіцяє видати банківську гарантію за кілька годин. Оформити документ можна у відділенні чи онлайн.

Одна з переваг банку ― він не встановлює жорстких лімітів на суму гарантії. Банк також пропонує досить низьку ставку ― від 0,2%.

Як оформити банківську гарантію

Розпочати треба з визначення, який саме тип потрібен. Не всі банки готові надати гарантії для будь-яких угод, тому це важливий етап.

Далі процес оформлення має такий вигляд:

обрати надійний банк і дізнатися вимоги для отримання гарантії;

заповнити заяву на отримання послуги та надати необхідні установчі документи, інформацію про фінансовий стан компанії тощо (у багатьох банках це можна зробити онлайн);

затвердити заставу чи покриття, якщо обираєте покриту гарантію;

узгодити текст гарантії з бенефіціаром;

підписати договір з банком.

Щоб не витрачати зайвий час на оформлення, рекомендуємо завчасно обрати банк і звернути увагу, чи пропонують вони швидке оформлення без відвідування відділення.