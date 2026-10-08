ЄС продовжив на рік санкції проти росії за гібридні атаки та дестабілізацію за кордоном

Рада Європейського Союзу продовжила на один рік персональні обмежувальні заходи проти осіб та організацій, відповідальних за дестабілізаційні дії росії за кордоном. Санкції діятимуть до 9 жовтня 2027 року.

Про це свідчить інформація на сайті Ради ЄС.

Рішення ухвалили у відповідь на триваючу та зростаючу гібридну діяльність рф, зокрема маніпуляції інформацією та втручання, спрямовані проти Євросоюзу, його держав-членів і партнерів.

Наразі під дію цього санкційного режиму підпадають 80 фізичних та 20 юридичних осіб.

Правову рамку для застосування обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізаційні дії росії заснували 8 жовтня 2024 року.

Вона дозволяє накладати санкції на осіб, причетних до дій і політики уряду рф, які підривають фундаментальні цінності ЄС, його безпеку, стабільність, незалежність і територіальну цілісність. Обмеження також можуть застосовуватися за дестабілізаційні операції проти третіх країн і міжнародних організацій.

У Євросоюзі наголошують, що й надалі використовуватимуть увесь спектр доступних інструментів для запобігання, стримування та реагування на ворожі гібридні прояви з боку рф та її сателітів.

Які обмеження діють

Усі фігуранти санкційного списку підлягають заморожуванню активів. Громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові чи економічні ресурси.

Для фізичних осіб також діє заборона на в’їзд до країн Євросоюзу та транзит через їхню територію.

ЄС готує масштабне розширення санкційного списку

Напередодні рішення Ради ЄС, 7 жовтня, посли країн-членів Євросоюзу (Coreper) погодили найбільше в історії розширення санкційного списку проти росії.

За даними дипломатичних джерел, нові обмеження охоплюють 1569 фізичних та юридичних осіб, зокрема 743 особи та 826 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Ще 77 осіб залучені до нелегітимних виборів до Держдуми рф на окупованих територіях України.

Це розширення стане частиною реалізації санкційного порядку денного, анонсованого главою дипломатії ЄС Каєю Каллас. Його мають офіційно затвердити на засіданні Ради ЄС із закордонних справ 12 жовтня.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Рада Європейського Союзу продовжила ще на 36 місяців дію санкцій проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Водночас із санкційного списку виключили двох російських олігархів — Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.