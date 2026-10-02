росія створює новий «тіньовий флот» для обходу санкцій

росія намагається створити новий «тіньовий флот» танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ), щоб обходити міжнародні санкції та зберігати доходи від експорту газу.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії, пише «The Telegraph».

За інформацією британського уряду, новий пакет санкцій , оголошений 1 жовтня, спрямований, зокрема, проти суден, які росія придбала для розширення такого флоту.

росія розширює флот для перевезення СПГ

Як зазначає видання, російська федерація побудувала щонайменше два нових танкери довжиною близько 300 метрів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) через Арктику, які було введено в експлуатацію раніше цьогоріч.

Також у МЗС Великої Британії вважають, що Кремль реквізував низку інших суден для посилення свого таємного флоту, який дедалі частіше стає об’єктом конфіскації з боку НАТО.

«Кремль намагається створити небезпечний новий „тіньовий флот“ для обходу санкцій та підтримання доходів від експорту газу. До нового пакету санкцій включено кілька суден, придбаних для реалізації цього завдання, зокрема ті, що були введені в експлуатацію зовсім недавно — у липні цього року», — попередили у британському МЗС.

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Як відомо, Велика Британія ввела санкції проти ще восьми суден, зокрема танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ) нового покоління — «Олексій Косигін» та «Костянтин Посьє», які ходять під російським прапором.

Ці судна водотоннажністю 127 555 тонн. Обидва здатні долати лід товщиною до двох метрів, що вказує на можливість їх використання в рамках просування росії в Арктику та на Крайню Північ.

Третє судно, «Петро Столипін», також увійшло до складу флоту цього року і потрапило під санкції разом із танкерами «Портовий», «Чайво», «Авача», «Бебек-Е» (побудованим у 1979 році) та «Galle Energy» — 75-футовим судном для перевезення персоналу, що ходить під прапором Шрі-Ланки.