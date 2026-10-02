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У Дубаї запустять «найдовший» ліфт в історії: 600 м безперервного підйому (фото)

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Дубайський хмарочос Burj Azizi
Дубайський хмарочос Burj Azizi
Ліфт у новому хмарочосі Дубая зможе безперервно долати понад 600 метрів — це приблизно висота 140 поверхів. Таку систему планують встановити у вежі Burj Azizi, а її створення стало можливим завдяки легшим тросам, бездротовій передачі даних та штучному інтелекту.
Про це пише Daily Mail.
Для порівняння, підйом на вершину лондонського хмарочоса The Shard охоплює висоту 310 метрів. У Burj Azizi безперервний маршрут ліфта становитиме 631,5 метра.

Як ліфт зможе підніматися на таку висоту

За словами фахівців компанії Kone, яка займається розробкою технології, традиційні ліфтові системи мають обмеження через вагу сталевих тросів. Що вищою стає будівля, то важчими мають бути троси, які підіймають кабіну. Зазвичай такі системи мають межу підйому близько 500 метрів.
Для подолання цього обмеження використовують кілька технологій:
  • надлегкі підйомні троси;
  • бездротову передачу енергії та даних;
  • системи управління потоком пасажирів на основі штучного інтелекту;
  • живлення від акумуляторів.
У Дубаї запустять «найдовший» ліфт в історії: 600 м безперервного підйому (фото)
Ключовою технологією стали троси UltraRope, які компанія представила ще у 2013 році. Вони мають сердечник із вуглецевого волокна, вкритий матеріалом із високим коефіцієнтом тертя.
Такий трос важить приблизно в п’ять разів менше, ніж аналогічний сталевий. За рахунок цього для будівлі з висотою підйому 300 метрів загальну вагу ліфтової установки можна зменшити приблизно на 3000 кг.
У Дубаї запустять «найдовший» ліфт в історії: 600 м безперервного підйому (фото)

Що буде з ліфтами у Burj Azizi

Кілька таких систем планують встановити у хмарочосі Burj Azizi заввишки 725 метрів. Наразі будівля ще перебуває на стадії будівництва.
Крім можливості долати рекордну висоту, нова система має скоротити час очікування ліфта. Для цього штучний інтелект відстежуватиме переміщення людей у будівлі та автоматично оптимізуватиме розподіл ліфтів.
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У Kone також вважають, що розвиток таких технологій у майбутньому дозволить створювати ліфти, здатні піднімати пасажирів на висоту понад 1 кілометр.
За словами президента та генерального директора Kone Філіпа Делорма, те, що раніше здавалося футуристичним, поступово стає реальністю, оскільки міські хмарочоси продовжують зростати у висоту.
За матеріалами:
Фокус
Технології
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