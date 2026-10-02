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Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти росії

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Зходи вживаються на тлі того, що у вересні росія запустила в бік України понад 3 тисячі реактивних безпілотників.
Зходи вживаються на тлі того, що у вересні росія запустила в бік України понад 3 тисячі реактивних безпілотників.
Міністерство закордонних справ Великої Британії оголосило новий пакет санкцій проти росії. Він передбачає 31 новий захід, спрямований, зокрема, проти суден «тіньового флоту», пропагандистських і дезінформаційних мереж Кремля, а також осіб, причетних до катувань українських цивільних.
Про це йдеться у відповідній заяві.
У заяві наголосили, що ці заходи вживаються на тлі того, що у вересні росія запустила в бік України понад 3 тисячі реактивних безпілотників.
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У відомстві зазначили, що після «виборів» на тимчасово окупованих територіях України на початку цього місяця Велика Британія вирішила вжити заходів проти осіб та організацій, які, як було встановлено, підривали територіальну цілісність України шляхом порушень прав людини.
Серед них: вісім осіб, «причетних до свавільних затримань, катувань та жорстокого поводження з українськими цивільними особами».
Ще сім осіб потрапили під санкції за свою роль в індоктринації та мілітаризації українських дітей.

Британія вдарила по «тіньовому флоту» росії

Крім того, як наголосили в заяві, російська держава намагається створити новий «тіньовий флот», щоб обійти санкції та зберегти доходи від експорту газу. Тому цей пакет заходів спрямований проти кількох суден, придбаних для підтримки цих зусиль, зокрема тих, що були введені в експлуатацію лише в липні цього року.
У заяві також звернули увагу й на те, що росія продовжує «вести війну дезінформації по всьому світу», використовуючи мережу анонімних онлайн-ферм ботів та тролів для підриву демократичних процесів.
Тому цей пакет санкцій також охоплює сім осіб — у тому числі чотирьох громадян Грузії — «причетних до поширення прокремлівської дезінформації».
За матеріалами:
Європейська правда
Санкції
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