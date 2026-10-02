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Apple може представити хаб для розумного дому

Технології&Авто
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Зображення ілюстративне
Зображення ілюстративне
Apple може презентувати свій давно обговорюваний хаб для розумного дому у вівторок, 13 жовтня.
Про це пише Macrumors.

Кольори та екран Photo Face

Пристрій нібито буде доступний у чотирьох варіантах оздоблення: сріблястому, Space Gray, Starlight і рожевому Rose Pink.
Інформацію про можливі кольори оприлюднив інсайдер під псевдонімом pdfu. Раніше ті самі чотири назви кольорів у коді версії-кандидата macOS 26.7 виявив автор MacRumors Аарон Перріс.
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За даними інсайдера, користувачі хаба зможуть налаштувати екран Photo Face. Попереднє зображення під час його налаштування відповідатиме кольору пристрою, який система визначатиме за даними обладнання. Корпус пристрою також може відображатися на екранах початкового налаштування після появи відповідних візуальних матеріалів у системі.

Ймовірний дизайн пристрою

Раніше журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомляв, що хаб матиме стандартне для Apple сіре алюмінієве оздоблення. Інші можливі кольори він не згадував.
За інформацією Гурмана, пристрій отримає квадратний дисплей діагоналлю приблизно шість дюймів і вийде у настільній та настінній версіях. У настільної моделі екран нібито з’єднуватиметься з круглою металевою основою полірованим металевим кронштейном. В основі мають бути перфоровані отвори для динаміків, а загальний дизайн порівнюють з iMac G4, який Apple випустила у 2002 році.
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