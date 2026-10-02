Aston Martin представила новий DBX GT (фото)

Після складного 2025 року, який відзначився падінням продажів та збитками, Aston Martin розраховує відновити показники за допомогою нової моделі. Вивести британський бренд із кризи має новий розкішний кросовер DBX GT.

Торік продажі Aston Martin просіли до 5 448 автомобілів (проти 6 030 у 2024-му), а реалізація кросовера DBX впала на 9% — до 1 717 екземплярів. На відміну від версії DBX S, заточеної під трек, новинка з індексом GT робить ставку на максимальний комфорт і вишуканість.

У компанії розраховують, що модель принесе вищу маржинальність та відбере покупців у Ferrari Purosangue й Lamborghini Urus, пише CarScoops.

Що відомо про новинку

Зовні DBX GT відрізняється новою подвійною решіткою радіатора (зі світлим або темним оздобленням), додатковими повітрозабірниками, двокомпонентними вставками на боковинах і пофарбованими в колір кузова бамперами, порогами й дифузором. Автомобіль отримав 22-дюймові ковані диски Satin Titanium та чотиритрубний вихлоп замість двоярусного, як у DBX S.

Найбільше оновлень — всередині. Передні та задні крісла стали зручнішими завдяки додатковому 10-міліметровому шару піни з ефектом пам’яті. В оздобленні кожного переднього сидіння використали понад 690 метрів ниток і більше ніж 3 200 отворів перфорації. Позаду встановили два окремі крісла замість дивана, хоча центральне місце теж зберегли. У салон додали напіванілінову шкіру, килимки з високим ворсом, анодований селектор режимів руху, панорамний дах та покращену шумоізоляцію.

Під капотом — знайомий 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом на 717 к.с. та 900 Нм моменту. У зв’язці з 9-ступеневим «автоматом» і повним приводом кросовер масою 2 245 кг розганяється до 96 км/год за 3,1 секунди, а його максималка сягає 310 км/год.

Інженери також переналаштували звук вихлопу та додали тихий режим GT для спокійної їзди.