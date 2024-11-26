НБУ готує зміни в банківських платежах — Finance.ua

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НБУ готує зміни в банківських платежах

Фінтех і Картки
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НБУ готує зміни в банківських платежах
НБУ готує зміни в банківських платежах
Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Така потреба зумовлена набранням чинності з 08 листопада 2024 року Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг“, яким уносяться зміни до Закону України „Про платіжні послуги“ та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів», — сказано в повідомленні.

Що пропонує Нацбанк:

  • визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (миттєвий переказ СЕП);
  • унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;
  • уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;
  • визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

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Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.
Нагадаємо, у квітні 2024 року директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявляв, що миттєві платежі в Україні запустять через рік, але ще в кінці 2023 року НБУ впровадив тестовий стенд для тестування миттєвих платежів.
Кожен українець за пів року здійснює в середньому 90 безготівкових операцій з платіжними картками та 41 кредитовий переказ. Використання в Україні кредитових трансферів та платіжних карток для безготівкових розрахунків співставне з такими країнами, як Франція та Німеччина, випереджає показники Італії, Угорщини, Румунії, водночас поступається країнам Балтії, Нідерландам тощо.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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