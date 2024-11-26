НБУ готує зміни в банківських платежах — Finance.ua

НБУ готує зміни в банківських платежах Сьогодні 11:03 — Фінтех і Картки

НБУ готує зміни в банківських платежах

Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Така потреба зумовлена набранням чинності з 08 листопада 2024 року Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг“, яким уносяться зміни до Закону України „Про платіжні послуги“ та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів», — сказано в повідомленні.

Що пропонує Нацбанк:

визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (миттєвий переказ СЕП);

унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;

уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;

визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті» (далі — проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Нагадаємо, у квітні 2024 року директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін заявляв , що миттєві платежі в Україні запустять через рік, але ще в кінці 2023 року НБУ впровадив тестовий стенд для тестування миттєвих платежів.

Кожен українець за пів року здійснює в середньому 90 безготівкових операцій з платіжними картками та 41 кредитовий переказ. Використання в Україні кредитових трансферів та платіжних карток для безготівкових розрахунків співставне з такими країнами, як Франція та Німеччина, випереджає показники Італії, Угорщини, Румунії, водночас поступається країнам Балтії, Нідерландам тощо.

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