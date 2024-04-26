НБУ протестував модель миттєвих платежів в Україні — Finance.ua

НБУ протестував модель миттєвих платежів в Україні Сьогодні 12:05 — Фінтех і Картки

НБУ протестував модель миттєвих платежів в Україні

Миттєві платежі в Україні запустять через рік, але ще в кінці 2023 року НБУ впровадив тестовий стенд для тестування миттєвих платежів.

Про це розповів директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін на конференції XXIV Payments & Security EMA Conference, повідомляє «Фінансовий клуб».

«Дорожня карта виглядає наступним чином. Вже розроблена модель миттєвих платежів. За основу взятий стандарт ISO 20 022. Це європейський стандарт, і коли ми будемо вступати в Європейський союз, ми повинні вміти працювати саме в цьому стандарті. І також взята схема SCT Instant — миттєві перекази в зоні SEPA», — заявив він.

В рамках дорожньої карти впровадження миттєвих платежів в Україні вже «завершено» виконання двох етапів. До кінця 2023 року була розроблена модель миттєвих платежів (відповідає підходам ЄС до миттєвих платежів: стандарт повідомлень ISO 20 022, схема SCT Inst) та впроваджено тестовий стенд для тестування миттєвих платежів учасниками СЕП.

«До тестового стенду в НБУ на сьогоднішній день підключено вже більше половини всіх банків і розробників», — сказав Андрій Поддєрьогін.

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«В роботі» зараз етапи на 2024 рік — перший квартал 2025 року. В цей період відбудеться:

1) Створення функціональних та технологічних специфікацій.

2) Створення складових успішного впровадження миттєвих платежів.

3) Технологічна реалізація миттєвих платежів у СЕП.

4) Впровадження регулювання миттєвих платежів.

До кінця грудня 2024 року очікується технологічна готовність СЕП 4.1 з функціональністю миттєвих платежів. А в березні 2025-го — впровадження миттєвих платежів в Україні.

Передбачається, що миттєві платежі будуть виконуватися (включаючи сповіщення користувачів) протягом 10 секунд (цільовий показник — 95% платежів протягом 2 секунд).

Етапи під назвою «планується» почнуться в другому кварталі 2025 року:

розвиток миттєвих платежів: Request to Pay для надсилання запитів на ініціювання миттєвих платежів; псевдоніми замість довгого IBAN; централізований сервіс генерування/валідування QR-кодів (при необхідності);

інтеграція з миттєвими платежами ЄС (SEPA).

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