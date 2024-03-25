В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила

Фінтех і Картки
63
В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила
В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила
Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
За новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.
Читайте також
Ця норма торкнеться і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. Для них буде передбачено довший перехідний період і зроблено виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.
Крім того, за миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більшу, ніж за звичайні.
Нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців — до їхнього відправлення.
Читайте також
Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.
Зазначимо, що фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Нагадаємо, Національний банк України вніс зміни до нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів, зобов’язавши фінансові установи надавати споживачам більше інформації до та після проведення операцій, зокрема про порядок погашення кредиту та деталі виконання договору.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.