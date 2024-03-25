В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила — Finance.ua

В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила Сьогодні 11:13 — Фінтех і Картки

В ЄС з’являться миттєві банківські перекази: Європарламент прийняв нові правила

Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів на території Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

За новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Ця норма торкнеться і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. Для них буде передбачено довший перехідний період і зроблено виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.

Крім того, за миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більшу, ніж за звичайні.

Нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців — до їхнього відправлення.

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зазначимо, що фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Нагадаємо, Національний банк України вніс зміни до нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів, зобов’язавши фінансові установи надавати споживачам більше інформації до та після проведення операцій, зокрема про порядок погашення кредиту та деталі виконання договору.

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