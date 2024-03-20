Нацбанк зобов’язав банки та кредиторів давати більше інформації клієнтам — Finance.ua

Нацбанк зобов’язав банки та кредиторів давати більше інформації клієнтам Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Нацбанк зобов’язав банки та кредиторів давати більше інформації клієнтам

Національний банк України вніс зміни до нормативно-правових актів щодо захисту прав споживачів, зобов’язавши фінансові установи надавати споживачам більше інформації до та після проведення операцій, зокрема про порядок погашення кредиту та деталі виконання договору.

Про це пише НБУ.

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«Національний банк вніс редакційні зміни до деяких нормативно-правових актів з питань захисту прав споживачів та уточнив вимоги до переддоговірного інформування споживачів та їх договірних відносин з надавачами фінансових послуг», — йдеться у повідомленні.

Як буде

Тепер на переддоговірному етапі передбачено розкриття інформації про право клієнтів звернутися, після завершення договору про надання фінансової послуги, до фінансової установи по довідку про виконання сторонами зобов’язань. Це зміцнить захист їх прав та інтересів, вказують у НБУ.

Небанківські кредитодавці-страховики, які надають споживчі кредити під заставу викупної суми за договором страхування життя з накопичувальною складовою, повинні інформувати споживачів про порядок повернення кредиту.

Банки також зобов’язані повідомити споживачів про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом за договором про споживчий кредит у формі кредитування банківського рахунку або кредитної лінії, яка надається банком.

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Національний банк вдосконалив регулювання в сферах захисту прав споживачів, споживчого кредитування і страхування шляхом оптимізації кількості нормативно-правових актів.

Також він скасував розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03 грудня 2004 року № 2883, що стосувалося порядку видання кредитів страхувальникам у контексті договорів страхування життя.

Усі постанови набирають чинності з 20 березня 2024 року.

Довідка Finance.ua:

Національний банк наразі працює над підготовкою законопроекту про обмеження карткових переказів. Однак вони стосуватимуться лише незначної частки безготівкових операцій громадян. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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