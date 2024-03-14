НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції у другому півріччі 2024 — Finance.ua
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НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції у другому півріччі 2024

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НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції у другому півріччі 2024
НБУ очікує помірного пришвидшення інфляції у другому півріччі 2024
Національний банк очікує помірного пришвидшення інфляції у другому півріччі 2024 року.
Про це свідчать дані НБУ.
За оцінками регулятора, інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі.
Поступове зростання доходів українців і підвищені витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск.
Водночас фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика НБУ, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін.
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Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.
Січневий макропрогноз НБУ ґрунтувався на припущенні щодо суттєвого поліпшення безпекової ситуації з 2025 року, однак ризик затяжної агресії росії проти України зберігається.
Тривала війна гальмуватиме економічне відновлення та ускладнить завдання НБУ щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025−2026 років.
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За матеріалами:
Finance.ua
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