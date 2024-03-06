Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни — Finance.ua

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Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни

Казна та Політика
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Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни
Чому інфляція в Україні зросте та як це вплине на ціни
У 2023 році інфляція різко зменшилася порівняно з кінцем 2022 року. Якщо в перший рік повномасштабної війни споживчі ціни зросли на 26,6%, то минулого року — на 5,1% за даними НБУ.
У 2023 році інфляція стрімко зменшилася порівняно з кінцем 2022 року. У перший рік повномасштабної війни споживчі ціни зросли на 26,6%, а минулого року — на 5,1%.
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Фіксація тарифів на певні житлово-комунальні послуги, такі як газ, опалення та гаряча вода, продовжувала відігравати важливу роль у стримуванні інфляції. Завдяки високим врожаям також сповільнилося зростання цін на продовольчі товари. Зменшення окремих виробничих витрат бізнесу на сировину та логістику також мало важливий вплив на цю динаміку.
Також через світове здешевлення нафти на внутрішньому ринку знизилися ціни на продовольчу сировину, зокрема завдяки високим врожаям. Крім того, завдяки налагодженню альтернативних шляхів постачання менш витратною стала доставка товарів.
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Заходи НБУ з підтримання стійкості валютного ринку допомогли у сповільненні інфляції. НБУ прогнозує, що інфляція цього року лише помірно пришвидшиться — до 8,6%. Основною причиною будуть дещо нижчі врожаї, адже минулого року високу врожайність аграріям забезпечили надсприятливі погодні умови, а цього року вони, ймовірно, будуть близькими до середніх кліматичних норм. Крім того, зберігатиметься негативний вплив війни на витрати бізнесу.
Водночас НБУ очікує, що в наступні роки разом з поліпшенням безпекової ситуації інфляція знову знизиться до цільового діапазону 4−6%.
За матеріалами:
УНН
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