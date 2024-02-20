Інфляція знизилась до 5%: у Нацбанку назвали причини — Finance.ua

Інфляція знизилась до 5%: у Нацбанку назвали причини Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Інфляція знизилась до 5%: у Нацбанку назвали причини

За підсумками минулого року інфляція знизилась до 5%. У найближчі місяці вона перебуватиме на тому ж рівні.

Про це свідчить Інфляційний звіт Національного банку України.

Що вплинуло на послаблення цінового тиску

1. Зменшення витрат на сировину, матеріали та логістику. Налагодження раніше перерваних ланцюгів постачання знизило тиск на споживчі ціни, зокрема на продовольство й окремі послуги.

Значні врожаї в умовах обмеженої експортної логістики також зумовлювали повільніше зростання цін.

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2. Заходи монетарної політики НБУ. Вони спрямовувалися на збереження можливості громадян захистити свої гривневі заощадження від інфляції завдяки депозитам та ОВДП (навіть після початку зниження облікової ставки).

Це, зокрема, дало змогу зберегти курсову стійкість, що позитивно впливало на очікування.

3. Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального та сповільнювало інфляцію через зменшення виробничих витрат.

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4. Мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення стримував вплив все ще високих світових цін на природний газ.

Що підживлювало інфляцію

1. Пожвавлення споживчого попиту та посилення тиску з боку витрат на оплату праці. Зокрема значні видатки уряду та підвищення зарплат бізнесом сприяли зростанню реальних доходів громадян. З іншого боку, посилився тиск на витрати бізнесу з боку зарплат, а отже, й на ціни.

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2. Адміністративні рішення, зокрема підвищення тарифів на електроенергію для населення в червні, а також повернення в липні оподаткування пального, що діяло до повномасштабного вторгнення.

Що буде з цінами надалі

Інфляція залишатиметься помірною. У найближчі місяці вона перебуватиме на рівні близько 5% і незначно та тимчасово пришвидшиться в другому півріччі.

Заходи монетарної політики НБУ й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін.

Очікується, що інфляція повернеться до цільового діапазону (4−6%) вже у 2025 році.

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