Які продукти та послуги подешевшали завдяки сповільненню споживчої інфляції в січні — Finance.ua

Які продукти та послуги подешевшали завдяки сповільненню споживчої інфляції в січні Сьогодні 21:15 — Особисті фінанси

Які продукти та послуги подешевшали завдяки сповільненню споживчої інфляції в січні, Фото: news.dtkt.ua

У січні 2024 року річна споживча інфляція сповільнилася до 4,7% у порівнянні із показником 5,1% у грудні.

Про це повідомляє Національний банк України з посиланням на дані Держстату.

«Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу НБУ, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Така динаміка зумовлювалася збільшенням пропозиції окремих продуктів харчування, вторинними ефектами від значних минулорічних врожаїв, зниженням світових цін на нафту та подальшою дією мораторію на підвищення тарифів на послуги ЖКГ», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Яким буде курс долара та інфляція в наступні 12 місяців: прогноз бізнесу

Які продукти подешевшали

У НБУ зазначають, що збільшення цін на продукти харчування сповільнилося. Зокрема, сповільнилося зростання цін на хліб, борошняні та кондитерські вироби, м’ясні продукти, молоко. Також зменшилася вартість яєць, олії, круп та цукру завдяки нарощуванню виробництва та переорієнтації виробників на внутрішній ринок.

Водночас, дорожчали овочі для борщу та яблука, а також рибні та молочні продукти. Ця тенденція пов’язана з надходженням дорожчої тепличної продукції, а також збільшенням логістичних витрат через страйки на кордоні.

Читайте також Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік

Що ще знизилося у ціні

Ціни на непродовольчі товари незначно знизилися, переважно внаслідок поглиблення зниження цін на одяг та взуття. Водночас ціни на інші непродовольчі товари, такі як електроніка та побутова техніка, дешевшали повільніше.

Повільніше збільшувалася вартість послуг, зокрема помірно зростали у ціні медичні, ветеринарні та фінансові послуги, послуги ресторанів, кінотеатрів, обслуговування автомобілів.

Натомість через підвищений попит та дефіцит кваліфікованих кадрів швидше дорожчали окремі послуги з утримання житла та послуги з особистого догляду.

Читайте також В НКРЕКП пояснили, чому скасували мораторій на стягнення боргів за ЖКП

Мораторій на підвищення тарифів на ЖКП для населення надалі стримував адміністративну інфляцію. Однак пришвидшилося зростання цін на деякі ліки на тлі як подорожчання імпорту, так і збільшення попиту унаслідок сезонної захворюваності на грип та ГРВІ.

Ціни на пальне перебували практично на рівні січня минулого року. Це зумовлено передусім зниженням світових цін на нафту та диверсифікацією шляхів постачання пального.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.