Яким буде курс долара та інфляція в наступні 12 місяців: прогноз бізнесу — Finance.ua

Яким буде курс долара та інфляція в наступні 12 місяців: прогноз бізнесу Сьогодні 09:03 — Валюта

Яким буде курс долара та інфляція в наступні 12 місяців: прогноз бізнесу

Бізнес третій квартал поспіль прогнозував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, посиливши позитивні очікування.

Про це свідчать результати опитування керівників компаній у ІV кварталі 2023 року.

Зростання очікували підприємства всіх видів економічної діяльності та розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей і видів діяльності, крім експортерів.

Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль: у ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.3% порівняно з 14.8% у попередньому кварталі. Майже чверть опитаних (24.8%) очікували інфляцію в межах 7.6% - 10.0%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83.0% респондентів. Продовжувалося посилення впливу чинників «підвищення доходів населення» (на 3.2 п. п.) та «соціальні видатки бюджету» (на 1.8 п. п.). Натомість послабився вплив чинників «податкові зміни» (на 6.3 п. п.) та « курс гривні до іноземних валют» (на 4.1п.п.).

Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.00 грн/дол. США). Більша частина респондентів (55.4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

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