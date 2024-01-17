Яким буде курс долара та інфляція в наступні 12 місяців: прогноз бізнесу — Finance.ua

Яким буде курс долара та інфляція в наступні 12 місяців: прогноз бізнесу
Бізнес третій квартал поспіль прогнозував зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців, посиливши позитивні очікування.
Про це свідчать результати опитування керівників компаній у ІV кварталі 2023 року.
Зростання очікували підприємства всіх видів економічної діяльності та розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей і видів діяльності, крім експортерів.
Поліпшення інфляційних очікувань триває п’ятий квартал поспіль: у ІV кварталі 2023 року очікувана у найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11.3% порівняно з 14.8% у попередньому кварталі. Майже чверть опитаних (24.8%) очікували інфляцію в межах 7.6% - 10.0%.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵
Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83.0% респондентів. Продовжувалося посилення впливу чинників «підвищення доходів населення» (на 3.2 п. п.) та «соціальні видатки бюджету» (на 1.8 п. п.). Натомість послабився вплив чинників «податкові зміни» (на 6.3 п. п.) та «курс гривні до іноземних валют» (на 4.1п.п.).
Очікування щодо рівня девальвації національної валюти незначно погіршилися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.06 грн/дол. США (в попередньому кварталі - 40.00 грн/дол. США). Більша частина респондентів (55.4% порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.
⚡ Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто стежить за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
Поділитися новиною