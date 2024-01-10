Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік — Finance.ua
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Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік

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Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік
Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік
Зростання споживчих цін в Україні 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.
За даними статистичного відомства, у грудні ціни зросли на 0,7%.
Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік
Проте через високі темпи зростання на початку року середньорічна інфляція у 2023 році становила 12,9%.
Продукти харчування та безалкогольні напої за рік подорожчали на 4,0%. Найбільше подорожчали м’ясо та м’ясопродукти — на 12,4%, а також масло — на 9,9% та молоко — на 9,7%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 9,6%, на одяг та взуття — впали на 6,3%.
Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 12,8%.
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,7%, охорона здоров’я на 8,7%, транспорт — на 3,2% (у т.ч. паливо — на 2,7%), ціни на зв’язок зросли на 1,5% %, на відпочинок та культуру впали на 1,1%, освіта подорожчала на 12,8%, ресторани та готелі подорожчали на 13,0%, різні товари та послуги на 11,3%.
Інфляція в Україні впала до трирічного мінімуму: що подорожчало за 2023 рік
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За матеріалами:
РБК-Україна
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