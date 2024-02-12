Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні — Finance.ua
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Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні

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Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні
Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні
У грудні 2023 року ціни підвищилися порівняно з листопадом на 0,7%, за весь рік — на 5,1%. Таким чином, інфляція у річному вимірі сповільнилася.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
«Інфляція на споживчому ринку в січні 2024 р порівняно із груднем 2023 року становила 0,4%, із січнем 2023 року — 4,7%», — йдеться в повідомленні.
Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні
У Держстаті зауважують, що ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,1%. Найбільше (на 16,8%) подорожчали овочі. На 4,5−0,7% зросли ціни на фрукти, яловичину, молоко та молочні продукти, масло, рибу та продукти з риби, макаронні вироби.
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Водночас на 8,4% подешевшали яйця, на 3,6−0,6% - свинина, цукор, продукти переробки зернових, соняшникова олія, м’ясо птиці, сало, рис.
Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,1%.
Одяг і взуття подешевшали на 5,5%, зокрема, одяг — на 5,6%, взуття — на 5,5%.
Держстат зафіксував сповільнення інфляції у січні
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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