Які продукти подорожчають у лютому — відповідь експертів
У лютому на деякі категорії продуктів може зрости ціна. Подорожчання очікується на молочні продукти, а також приготувати борщ стане дорожче. Однак щодо вартості м’яса є позитивні новини.
Науковиця Інна Сало розповіла, що плодово-овочеві можуть незначно подорожчати у лютому.
На динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільше впливають такі чинники:
- швидкість і кількість постачання,
- вартість зберігання та транспортування,
- підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.
«Ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на 23 січня 2024 року», — повідомляє Інна Сало.
Які продукти здорожчають:
- капуста білокачанна — до 16 гривень за кілограм (+4%),
- буряк — до 18,5 гривні за кілограм (+3%),
- морква — до 16,5 гривні за кілограм (+6%),
- картопля — до 26 гривень за кілограм (+5%),
- цибуля — до 18,5 гривні за кілограм (+8%).
Експертка прогнозує, що фрукти також дорожчатимуть. Ціна на яблука та виноград може також зрости до кінця зими.
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На кінець лютого 2024 року вартість молока може зрости:
- молоко екстра ґатунку на 0,14 гривні за кілограм — до 15,34 гривні за кілограм,
- вищого ґатунку — на 0,12 гривні й складе 14,82 гривні без ПДВ,
- а першого ґатунку — на 0,09 гривні й становитиме 13,61 гривні без ПДВ.
«Підвищення закупівельних цін насамперед буде спричинене негативними загальноекономічними процесами в країні. Водночас скорочення експорту вітчизняної молочної продукції дещо обмежує темпи зростання закупівельних цін, які в січні 2024 року були на рівні загальноєвропейських», — додає експерт з Інституту аграрної економіки Іван Свиноус.
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А ось м’ясо залишиться за тією ж вартістю, зауважила провідна науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.
Вона нагадує, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%.
«Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі - енергетичній та виробничій — можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса», — відзначає Наталія Копитець.
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