Що буде з цінами на продукти в Україні в 2024-му: в Мінагрополітики озвучили прогноз на рік — Finance.ua

Що буде з цінами на продукти в Україні в 2024-му: в Мінагрополітики озвучили прогноз на рік Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Що буде з цінами на продукти в Україні в 2024-му: в Мінагрополітики озвучили прогноз на рік

В Україні в 2024 році має бути стабільна ситуація з цінами на основні продукти, але лише українського виробництва. Допускаються традиційні сезонні коливання, але в основних блоках вітчизняної продукції ситуація має бути стабільною. Імпорт тим часом може й надалі дорожчати.

Такий прогноз озвучив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в етері телемарафону. Він відзначив позитивну цьогорічну динаміку щодо цукру та соняшникової олії.

«Порівняно з попереднім роком навіть зниження. Також бачимо, що є стабільна ситуація порівняно з минулим роком — буквально 5% коливання — м’яса та молочної продукції саме вітчизняного виробництва.

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Треба розділяти, бо імпорт зараз здорожчав через логістику. А оскільки в нас із виробництвом кормів також не передбачається проблематики, тому, в принципі, щодо основних блоків вітчизняної продукції має бути стабільна ситуація наступного року. Можуть бути традиційні незначні сезонні коливання. Але не більше того", — сказав Висоцький.

Він додав, що якщо розглядати ситуацію з цінами на вітчизняну продукцію, то є декілька тенденцій. Перша — позитивна (тенденція) щодо овочів борщового набору (цибуля, морква, картопля, буряк, капуста). Так, порівняно з 2022 роком, особливо цибуля і морква, суттєво подешевшали.

Причина полягає в тому, що українські фермери почали вирощувати цю продукцію в центральних та західних областях країни. Ця тенденція продовжиться, і якогось критичного зростання ціни по цьому напрямку не передбачається і в наступному році, підкреслив Висоцький.

При цьому аналогічна ситуація спостерігається щодо всіх видів зернових круп. «Та сама гречка — ціни в 2−3 рази менші за рекордні. Тут також врожай достатній і не передбачається зростання», — підсумував перший заступник глави Мінагрополітики.

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Обозреватель За матеріалами:

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