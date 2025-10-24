НБУ випустив нові пам’ятні монети (фото)
НБУ випустив новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», які продовжують серію «Флора і фауна». Монети присвячені мешканцям Чорного і Азовського морів — раку-самітнику та бичку-кругляку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
До набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна.
На аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.
- Азовському морю — зображено двох бичків-кругляків (кольоровий друк) у природному середовищі — на піщано-мулистому дні серед кам’янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні;
- Чорному морю — рак-самітник (кольоровий друк) у типовому біотопі — на кам’янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря.
Тираж набору — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.
Де купити
Новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин» можна буде придбати з 28 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб'юторах.
