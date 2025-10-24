0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ випустив нові пам’ятні монети (фото)

Особисті фінанси
87
НБУ випустив нові пам’ятні монети (фото)
НБУ випустив нові пам’ятні монети (фото)
НБУ випустив новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин», які продовжують серію «Флора і фауна». Монети присвячені мешканцям Чорного і Азовського морів — раку-самітнику та бичку-кругляку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Читайте також
До набору входять дві пам’ятні монети номіналом 5 гривень кожна.
На аверсах монет розміщено стилізований контур Азовського та Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у формі рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі.
  • Азовському морю — зображено двох бичків-кругляків (кольоровий друк) у природному середовищі — на піщано-мулистому дні серед кам’янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку ікри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні;
  • Чорному морю — рак-самітник (кольоровий друк) у типовому біотопі — на кам’янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря.
Тираж набору — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Де купити

Новий набір з двох пам’ятних монет «Мешканці морських глибин» можна буде придбати з 28 жовтня 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банках-дистриб'юторах.
За матеріалами:
Finance.ua
НБУГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems