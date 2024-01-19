Міноборони перевірило скарги бійців на їжу: на складах гнилі банани та зіпсовані продукти — Finance.ua
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Міноборони перевірило скарги бійців на їжу: на складах гнилі банани та зіпсовані продукти

Казна та Політика
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Позапланово перевірено склади деяких військових частин на Сході країни, і в них якість продуктів не відповідає нормам.
Про це повідомляє Міністерство оборони.
Зазначається, що заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили ці склади.
«Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам», — йдеться в повідомленні.
На фото до повідомлення видно, що, наприклад, банани не придатні до вживання, бо гнилі.
Міноборони перевірило скарги бійців на їжу: на складах гнилі банани та зіпсовані продукти
Половенко додав, що в ході незапланованого «візиту» у військові частини, були зафіксовані порушення.
«Виявилося, що через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні»
- сказав заступник міністра.

В Міноборони зазначають, що працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів.
«Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням», — пояснив Половенко. При цьому зазначається, що в такому випадку має бути замінено постачальника. «Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання — безперервним», — заявив Полоненко.
Міноборони обіцяє виставити штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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