Міноборони перевірило скарги бійців на їжу: на складах гнилі банани та зіпсовані продукти — Finance.ua

Міноборони перевірило скарги бійців на їжу: на складах гнилі банани та зіпсовані продукти Сьогодні 16:40 — Казна та Політика

Позапланово перевірено склади деяких військових частин на Сході країни, і в них якість продуктів не відповідає нормам.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Зазначається, що заступник міністра оборони Віталій Половенко разом з членом Антикорупційної ради Геннадієм Кривошеєю позапланово перевірили ці склади.

«Причиною цьому стали скарги військових на якість харчування. В ході перевірки виявилося, що продукти поставили невчасно, а їхня якість не відповідає нормам», — йдеться в повідомленні.

На фото до повідомлення видно, що, наприклад, банани не придатні до вживання, бо гнилі.

Половенко додав, що в ході незапланованого «візиту» у військові частини, були зафіксовані порушення.

«Виявилося, що через невчасне постачання компанією-переможцем харчів у певних областях запаси продуктів недостатні» - сказав заступник міністра.

В Міноборони зазначають, що працюють робочі групи, які перевіряють якість та вчасне постачання продуктів.

«Компанія перемогла у 10-ти лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з постачанням», — пояснив Половенко. При цьому зазначається, що в такому випадку має бути замінено постачальника. «Тобто частини, де компанія не встигає з постачанням, ми виводимо з договору та перепідпорядкуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти повинні бути якісними, а їх постачання — безперервним», — заявив Полоненко.

Міноборони обіцяє виставити штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти.

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УНІАН За матеріалами:

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