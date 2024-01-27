В Україні щомісяця дорожчатимуть три ключові продукти — прогноз — Finance.ua
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В Україні щомісяця дорожчатимуть три ключові продукти — прогноз

Особисті фінанси
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В Україні щомісяця дорожчатимуть три ключові продукти — прогноз
В Україні щомісяця дорожчатимуть три ключові продукти — прогноз
У 2024 році на полицях українських магазинів більше не буде колишніх цін на три популярні серед споживачів категорії продуктів. Вони дорожчатимуть щомісяця.
Про це йдеться у прогнозі економіста Олега Пендзіна.
На тлі воєнного стану в Україні темпи зростання вартості продуктів продовжують випереджати зростання доходів населення. Минулого року за деякими позиціями відбулося здешевлення продуктів, однак загалом ціни зросли. За прогнозами, така тенденція продовжиться 2024 року.
За словами експерта, поточного року немає передумов для зниження цін одразу для трьох ключових категорій продуктів. Очікується, що щомісяця додаватимуть у вартості:
  • хліб та хлібобулочні вироби;
  • молочні та кисломолочні продукти;
  • м’ясні продукти.

Як змінились ціни у 2023 році

За даними Держстату, минулого року в українських супермаркетах найбільше подорожчала картопля. Зараз цей коренеплід подекуди продають за більш ніж 30 грн/кг. Найбільше подешевшала гречка.
Ціни на продукти у 2023 році зросли так:
  • картопля (на 64,5% більше);
  • яблука (на 35,4% вище);
  • дитячі молочні суміші (на 24,9% дорожче);
  • яловичина (на 19,9% більше);
  • філе куряче (на 17,7% вище).
Вартість знизилась на такі продукти:
  • гречка (на 59,2% менше);
  • цибуля (на 50,7% нижче);
  • морква (на 48,9% дешевше);
  • соняшникова олія (на 15,2% менше);
  • рис (на 13,9% нижче).
За матеріалами:
Novyny.live
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