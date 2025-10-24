Українців може чекати суттєве зростання цін на продукти
На цінники в магазинах впливають удари російської федерації по енергосистемі України.
Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук для «Ми-Україна».
«Якщо немає світла і немає інших альтернатив, то, звичайно, генератори — це додаткові фінансові навантаження. Так само і в елеваторах утримання зібраного врожаю, якщо немає достатньо світла, це буде призводити до здорожчання продукції. Якщо ціна буде на ринку нижча, а собівартість виробництва у нас дорожча, відповідно, прибутки будуть меншати», — пояснив експерт.
Він пояснив, що потужні підприємства використовують генератори не менше 100 кВт, а година їх роботи досить-таки дорога. Таким чином, якщо світла не буде протягом 10−12 годин, то цінники на продукцію можуть зрости на 20−30%.
