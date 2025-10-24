0 800 307 555
Жінки все активніше створюють бізнеси
В Україні жінки все активніше відкривають власну справу і розвивають бізнеси. Кожного місяця в ПриватБанку рахунки ФОП відкривають в середньому 8 тисяч жінок.
Про це розповіла Наталія Савчук, заступниця голови правління банку (з операційних питань).
За її словами, понад половину рахунків підприємців, які відкривають у ПриватБанку — бізнеси, засновані жінками.
«Цьогоріч, якщо динаміка збережеться, ми вийдемо на рекордну цифру — 100 000 рахунків ФОП, які відкрили жінки. Щобільше, вони не просто активніше відкривають бізнеси, але й стають сміливішими у своїх амбіціях. У вересні цього року ми видали жінкам більше кредитів на розвиток бізнесу, ніж за весь минулий рік»,
каже вона.

Жіноче лідерство стає ще помітним і в рамках ПриватБанку. Із 18 тисяч співробітників банку — 65% це саме жінки. Заступниця голови правління також підкреслила, що нині 70 жінок — працівниць банку мобілізувалися до сил безпеки та оборони.
Раніше йшлося, що жінки заснували кожен 4 бізнес в Україіні. Минулого року в Україні було зареєстровано понад 7,4 тис. нових комерційних компаній, засновниками яких стали жінки, що значно перевищує показник 2023 року (близько 6,86 тис.).
Як йдеться в дослідженні від YC. Market, частка жіночих підприємств серед усіх нових реєстрацій у 2024-му зросла до 27,5% (проти ~24,6% роком раніше) — тобто кожен четвертий новий бізнес у країні заснований жінкою.

Які галузі найчастіше обирають жінки

Найбільшу частку компаній, заснованих жінками, можна побачити у сферах професійних послуг, споживчого попиту та людської взаємодії: аудит і бухгалтерський облік (48,5%), туризм (33,5%) та освіта (32,8%).
Водночас лише 74 компанії з ТОП-1000 за доходом (7,4%) мають кінцевих бенефіціарів тільки жіночої статі (ситуація порівняно з 2023 роком майже не змінилась — тоді цей показник становив 7%).
Раніше писали, що Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №14023, яким мають спростити бізнесу оформлення первинних документів з надання послуг. Як зазначив ініціатор документу, нардеп Данило Гетманцев, «законопроєкт підготовлено на запит бізнесу, аби спростити процес документообігу».
Законопроєкт передбачає, що під час оформлення акта наданих послуг будуть необов’язковими такі реквізити:
  • посада,
  • прізвище,
  • та/або особистий підпис особи, відповідальної за здійснення господарської операції зі сторони замовника послуги.
Така норма діятиме за умови, що:
  • такий порядок оформлення первинних документів передбачено договором,
  • а вартість наданих послуг була оплачена замовником у повному обсязі в безготівковій формі.
Нагадаємо, Національний банк переглянув прогноз розвитку економіки України: у 2025 році ВВП зросте лише на 1,9%. У III кварталі економіка пожвавилася завдяки активним жнивам, стабільному споживчому попиту та покращенню ситуації в енергосекторі, але темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни.
У наступні роки НБУ очікує поступове пришвидшення економічного зростання: +2% у 2026 році та +2,8% у 2027-му. Очікується, що підтримку забезпечать інвестиції у відбудову, агросектор, оборонну промисловість і євроінтеграційні процеси.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
