НБУ переглянув прогноз і назвав головні ризики для економіки України
Національний банк переглянув прогноз розвитку економіки України: у 2025 році ВВП зросте лише на 1,9%.
У III кварталі економіка пожвавилася завдяки активним жнивам, стабільному споживчому попиту та покращенню ситуації в енергосекторі, але темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни.
Про це йдеться у повідомленні НБУ під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.
Основні стримувальні чинники — дефіцит електроенергії через руйнування інфраструктури та нестача робочої сили, що знижують ділову активність.
У наступні роки НБУ очікує поступове пришвидшення економічного зростання: +2% у 2026 році та +2,8% у 2027-му. Очікується, що підтримку забезпечать інвестиції у відбудову, агросектор, оборонну промисловість і євроінтеграційні процеси.
Які ризики виділяє НБУ
НБУ наголошує, що перебіг війни залишається головним ризиком для економіки. Руйнування енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв уже вплинули на прогнозні показники.
Серед додаткових загроз:
- зростання бюджетних видатків на оборону і відбудову,
- можливі затримки та/або нестача міжнародної допомоги,
- поглиблення трудової міграції та дефіциту кадрів.
Також існує ризик погіршення зовнішніх економічних умов через геополітичну невизначеність і турбулентність на світових ринках.
Водночас регулятор визнає: реалізація позитивних сценаріїв можлива у разі посилення військової та фінансової підтримки України з боку міжнародних партнерів і досягнення справедливого миру.
Що з міжнародною допомогою
Як запевняють у Нацбанку, обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів.
У серпні — жовтні отримано понад 13 млрд дол. США зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже 15 млрд дол. США.
