НБУ переглянув прогноз і назвав головні ризики для економіки України Сьогодні 09:01

НБУ переглянув прогноз і назвав головні ризики для економіки України

Національний банк переглянув прогноз розвитку економіки України: у 2025 році ВВП зросте лише на 1,9%.

У III кварталі економіка пожвавилася завдяки активним жнивам, стабільному споживчому попиту та покращенню ситуації в енергосекторі, але темпи залишатимуться стриманими через наслідки війни.

Про це йдеться у повідомленні НБУ під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

Основні стримувальні чинники — дефіцит електроенергії через руйнування інфраструктури та нестача робочої сили, що знижують ділову активність.

Читайте також В НБУ розповіли, що відбувається з економікою країни

У наступні роки НБУ очікує поступове пришвидшення економічного зростання: +2% у 2026 році та +2,8% у 2027-му. Очікується, що підтримку забезпечать інвестиції у відбудову, агросектор, оборонну промисловість і євроінтеграційні процеси.

Які ризики виділяє НБУ

НБУ наголошує, що перебіг війни залишається головним ризиком для економіки. Руйнування енергетичної інфраструктури, логістики та виробництв уже вплинули на прогнозні показники.

Серед додаткових загроз:

зростання бюджетних видатків на оборону і відбудову,

можливі затримки та/або нестача міжнародної допомоги,

поглиблення трудової міграції та дефіциту кадрів.

Також існує ризик погіршення зовнішніх економічних умов через геополітичну невизначеність і турбулентність на світових ринках.

Читайте також Міжнародні резерви перевищили 46 млрд доларів — дані НБУ

Водночас регулятор визнає: реалізація позитивних сценаріїв можлива у разі посилення військової та фінансової підтримки України з боку міжнародних партнерів і досягнення справедливого миру.

Що з міжнародною допомогою

Як запевняють у Нацбанку, обсяги міжнародної допомоги залишаються достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання адекватного рівня міжнародних резервів.

У серпні — жовтні отримано понад 13 млрд дол. США зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже 15 млрд дол. США.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.