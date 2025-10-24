0 800 307 555
Середній вік автомобілів в Україні перевищив 15 років

Особисті фінанси
У вересні 2025 року середній вік легкових автомобілів на внутрішньому ринку України становив 15,5 року. Цей показник суттєво різниться залежно від регіону: від 11 років у столиці до понад 19 років на півдні та сході країни.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Наймолодший автопарк

Найновіші автомобілі зосереджені у Києві, де середній вік становить 11,2 року. У Закарпатській та Львівській областях цей показник — 14,7 року.
У столиці це пояснюється вищою купівельною спроможністю населення та розвиненим ринком нових авто. На заході країни впливає близькість до кордону: звідти надходить більшість уживаних машин з Європи, середній вік яких становить 8,4 року.
Інфографіка: eauto.org.ua
Інфографіка: eauto.org.ua

Найстаріші авто

Найстаріший автопарк зафіксовано у Херсонській (19,3 року) та Донецькій (19,2 року) областях. Основні причини — економічна ситуація, наслідки бойових дій і часткова окупація територій, що стримують оновлення автопарку.
Дані щодо Луганської області та тимчасово окупованого Криму відсутні.

Український автопарк старший, ніж у країнах ЄС

Порівняння віку автомобілів демонструє суттєву різницю між Україною та країнами Євросоюзу. Якщо в ЄС середній вік авто становить близько 12 років, то в Україні — 15,5 року.
Молодший автопарк у Києві та прикордонних західних областях і старіший на півдні та сході відображають купівельну спроможність і логістичні потоки.
Нагадаємо, Верховна Рада не буде продовжувати на 2026 рік податкові пільги, які звільняють імпорт електромобілів в Україну від сплати ПДВ і мита. «Пільга по електрокарах не буде продовжена на наступний рік», — заявив у середу народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що лобісти, пов’язані з імпортерами електромобілів, намагалися включити відповідну правку під час розгляду держбюджету у першому читанні. За його словами, ухвалення такої норми призвело б до втрати державним бюджетом близько 30 млрд грн. Ця сума пропорційна з додатковими надходженнями від банківського сектору.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
