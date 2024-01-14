Експерт оцінив реальний рівень інфляції та ситуацію з послабленням гривні — Finance.ua

Експерт оцінив реальний рівень інфляції та ситуацію з послабленням гривні Сьогодні 21:25 — Валюта

Експерт оцінив реальний рівень інфляції та ситуацію з послабленням гривні

Реальна інфляція в Україні становить 30% через непродуктивний капітал і девальвацію гривні на тлі значних витрат і слабкого притоку валюти.

Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Експерт наголосив, що зниження курсу гривні - абсолютно природній процес в наших умовах, адже Україна має фантастичний обсяг видатків, які нічим не забезпечені.

«Насамперед через діяльність зараз НБУ, який дозволяє нашій банківській системі під час війни заробляти стільки, скільки вона не заробляла навіть в період кредитного буму 5−7 років. Я не знаю в який спосіб Україна під час війни може гарантувати банкам прибуток в 23−25% за депозитними сертифікатами НБУ. На що кожного року йде більше 100 млрд грн. Це як? Ну крім того що зв’язані гроші - десь пів трильйона, які не працюють в економіці. Коли гроші не працюють в економіці, то єдиний шлях для будь-якого бізнесу компенсувати відсутність кредитування — це піднімати ціни. Тому є ще одна велика брехня від уже Держстату щодо інфляції в 5% річну. Кожен може на власній кишені пересвідчитися що реальна інфляція 30%. І от якраз наприкінці року ця ситуація унаочнилася в курсі гривні до долара», — пояснив експерт.

Він зауважив, що ще кілька років тому, традиційним було зміцнення гривні до долара в період новорічних свят, адже українці здавали багато іноземної валюти. А наразі запаси населення вже вичерпано — здавати немає чого.

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«При цьому нагадаю, що у нас безліч, порівняно безліч, коштів продовжує зберігатися в золотовалютних резервах НБУ, єдине що дуже цікаво — не в доларах чи євро, а переважно у цінних паперах. Досить специфічна ситуація, що в Україні зростають золотовалютні резерви, і водночас відбувається девальвація гривні. Окрім того давайте згадаємо ситуацію з зерновим коридором і виведенням з України фізично мільйонів тонн зерна. Гроші за продане зерно, як кажуть наші офіційні особи, до України не повернулися. Тобто валютна виручка в обсязі 8−10 млрд дол. залишилася за кордоном. Це вплинуло на курс гривні ? Безумовно. З’являться ці гроші в Україні незабаром? Думаю що ні. А чому вони мають з’являтися? Зерно вивезли, продали. Все», — зауважив Гаврилечко.

На думку експерта, подальше послаблення гривні відносно іноземних валют можливе.

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«До речі, як би це не було дивно, але блокування польського кордону певною мірою сприяло стабілізації курсу. Тому що, коли ти нічого не можеш імпортувати особливо — ти не витрачаєш валюту і вона лишається в країні. А оскільки ми імпортуємо набагато більше, ніж експортуємо… ця блокада кордону, знову таки, як не дивно може здатися, але посприяла тому, що у нас дуже повільно девальвація виросла. Тому сказати, що буде далі… це залежить не лише від монетарної політики. Це досить складне питання, яке залежить і від того, як буде далі поводитися НБУ, що буде робити уряд, парламент… який до речі після того, як повернув всі довоєнні і податки, і обсяги перевірок. Може введе якісь нові податки. Бо будь-який новий податок — це подальша девальвація гривні», — резюмував Гаврилечко.

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