У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом — Finance.ua

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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом

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У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
У НБУ назвали причини зростання курсу долара останнім часом
Збільшення попиту на валюту та зростання курсу долара до гривні останнім часом були викликані сезонним чинником: збільшенням бюджетних видатків та попитом населення.
Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє пресслужба НБУ.
Як зазначив Ніколайчук, за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік є нормальним явищем. «Як і обіцяв НБУ, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується (як це, наприклад, було в жовтні та першій половині листопада)», — сказав він.

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За його словами, послаблення гривні наприкінці 2023 року насамперед зумовлено сезонним чинниками. По-перше, попит на валюту збільшився внаслідок рекордних видатків бюджету у грудні. По-друге, традиційно наприкінці року зростає попит на валюту з боку населення.
«Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов’язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги, водночас активні бойові дії тривають і це зумовлює потребу у фінансуванні», — додав він.
Ніколайчук наголосив, що курсові коливання не є загрозливими та залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни.
«Курс на готівковому ринку, який є важливим для населення, вже тривалий час коливається в обидва боки і попри певне послаблення гривні наприкінці року, вона залишається міцнішою, ніж, наприклад, у IV кварталі 2022 року», додав він.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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