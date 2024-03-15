НБУ помітив тенденцію зростання кредитного портфеля бізнесу — Finance.ua

НБУ помітив тенденцію зростання кредитного портфеля бізнесу Сьогодні 15:32 — Кредит&Депозит

НБУ помітив тенденцію зростання кредитного портфеля бізнесу

У Національному банку констатують, що упродовж останніх восьми місяців триває тенденція зростання кредитного портфеля бізнесу, а кредитні апетити банків збільшуються.

«Упродовж останніх восьми місяців триває тенденція зростання кредитного портфеля бізнесу. Кредитні апетити банків збільшуються: близько 70−80% заявок позичальників задовольняються. Збільшуються обсяги й роздрібного кредитування та іпотеки. Натомість ставки знижуються, зокрема у 2023 році - майже на 3%», — йдеться в повідомленні.

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Щоб підтримати ці тенденції, НБУ розробляє Стратегію розвитку кредитування, яка передбачатиме вирішення проблеми з NPL, відновлення спроможності позичальників, стимулювання локалізації виробничих потужностей, яких потребує оборона і нацбезпека.

Ведеться також робота з оновлення дизайну програми «5−7-9%». На думку НБУ, вона має зосереджуватися на кредитній підтримці інвестиційного сегмента, а також передбачати підтримку деокупованих територій та пріоритетних галузей.

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У Нацбанку вважають, що зниження облікової ставки з 15 березня — це один із компонентів, який підтримає розвиток кредитування.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

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