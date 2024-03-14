Нацбанк знизив ставки за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування — Finance.ua

Нацбанк знизив ставки за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування Сьогодні 15:45 — Кредит&Депозит

Нацбанк знизив ставки за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування

Національний банк України знизив ставку за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

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«Новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції. Зокрема, для цих цілей НБУ планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики, що довів свою ефективність за останній рік. Водночас в умовах циклу пом’якшення процентної політики та стійкого уповільнення інфляції необхідність у суттєвій різниці між ставкою за цією операцію та обліковою ставкою зменшується», — заявив Пишний.

З огляду на це НБУ:

знижує ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в. п. — до 17,5% ;

; зменшує ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в. п. — до 19,5% ;

; ставка за депозитними сертифікатами овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки.

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НБУ за потреби продовжить модифікувати параметри операцій з тримісячними депозитними сертифікатами. Зокрема, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз).

«Це стимулюватиме банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів», — додав голова НБУ.

Довідка Finance.ua:

правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року;

Національний банк очікує помірного пришвидшення інфляції у другому півріччі 2024 року.



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