За два роки війни вклади українців у гривні зросли на 690 млрд грн — Finance.ua
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За два роки війни вклади українців у гривні зросли на 690 млрд грн

Кредит&Депозит
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За два роки війни вклади українців у гривні зросли на 690 млрд грн
За два роки війни вклади українців у гривні зросли на 690 млрд грн, Фото: freepik
За останні два роки — з початку повномасштабної війни — банківські вклади у гривні зросли на 690 млрд грн до 1 609 млрд грн.
Про це написав голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму телеграм-каналі.
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«Минулого місяця активно розійшлась новина про відплив коштів із банківських рахунків населення і бізнесу. Новину поширювали „під соусом“ погіршення очікувань і ознак фінансової дестабілізації. Хоча це суто сезонна історія, яка повторюється майже кожного року (принаймні 9 раз за останні 10 років)», — повідомив Гетманцев.

Як змінились вклади в лютому

Залишки за банківськими вкладами у національній валюті за лютий (проти січня) збільшились на 33,2 млрд грн (+2,1%), в т. ч. депозити підприємств — на 18,2 млрд грн (+2,1%), населення — на 15 млрд грн (+2,2%).
Графік: Telegram Данило Гетманцев
Графік: Telegram Данило Гетманцев
«Так, це все ще трохи менше за кінець 2023 року, але вже по березню ми побачимо позитивну динаміку у прирості депозитної бази й з початку року», — додав нардеп.
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Нагадаємо, за даними НБУ, обсяг гривневих депозитів громадян в банках у лютому 2024 року зріс на 2,2% до 706 млрд гривень майже до рівня початку року (711 млрд гривень). Таким чином, українці повернули гроші, які вони зняли у січні.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Данило Гетманцев повідомив, що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найвищі темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни;
  • він зазначав, що скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Проте також допускав, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку»;
  • член Ради Національного банку Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації. За його словами, вже в лютому було видно, що, навпаки, іде зростання депозитів у банках.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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