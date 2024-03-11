В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із банків з новим законом про мобілізацію — Finance.ua

В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із банків з новим законом про мобілізацію Сьогодні 17:01 — Кредит&Депозит

В Нацбанку пояснили, чи пов’язаний відтік депозитів із банків з новим законом про мобілізацію

Член Ради Національного банку України, доктор економічних наук Василь Фурман заявив, що відтік депозитів із банків відбувся через сезонний чинник, а не через законопроєкт щодо мобілізації.

Про це він сказав в ефірі Еспресо.

Читайте також Які вклади за розміром тримають українці в банках

«Тема відтоку коштів з банківської системи, знаєте, така маніпулятивна тема, яка звучала часто зі шпальт інтернет-видань чи, там, навіть на телебаченні. Нацбанк спростував ці всі пояснення і сказав про те, що це був сезонний чинник. Ми так і думали, просто неможливо робити будь-які висновки на прикладі лише одного місяця, а для нас надзвичайно є важливим тренд — він не визначається одним місяцем і для Національного банку на сьогодні, наприклад, стабільність на валютному ринку, курсова стабільність, макростабільність, стабільність банківської системи, зростання депозитів банківської системи, зростання кредитів — це надзвичайно важливі цілі», — розповів експерт.

За словами Фурмана, Нацбанк зазначив, що минулий рік був рекордним щодо збільшення депозитів у банківській системі, зокрема у гривні - 20,5%, й вони досягли свого історичного максимуму загальною сумою — 711 млрд грн.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити березня 2024 року

«Ми казали, що сезонне значне збільшення, наприклад, депозитів, надходження на рахунки фізичних та юридичних осіб у грудні, й у січні незначний відплив, тому що зазвичай бюджетні видатки ще йдуть великі в останні місяці року, або якщо ми говоримо про фізичних осіб, то їм також в кінці року виплачують зарплати, премії. Потім історично люди витрачають кошти у січні, тому був незначний відплив депозитів. Але водночас уже у лютому ми побачили, що навпаки іде зростання депозитів у банках на 2,3%, і загальна сума вже на початок березня складається 77 млрд грн. Триває динаміка позитивна. У цілому ситуація на банківському ринку, на фінансовому ринку, на валютному ринку, з депозитами є контрольованою», — підсумував член Ради Національного банку України.

Довідка Finance.ua:

раніше голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що в січні вклади у національній валюті скоротились на 3,2% або («мінус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Це найбільші темпи і обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни;

він зазначав, що скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов’язане із піковими розрахунками у грудні. Проте також допускав, що певний негативний ефект міг бути пов’язаний із нормами законопроекту № 10 449 щодо «військової служби, мобілізації та обліку»;

у Фонді гарантування пояснили, що відтік вкладів, який останнім часом обговорювали у медіапросторі, не є наслідком можливих законодавчих змін, а є традиційним сезонним явищем, характерним для цього періоду і в попередні роки

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.